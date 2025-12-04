Netflix elimina una funzione utilissima per gli utenti: cosa è cambiato
Il Colosso dello streaming ha eliminato dalla propria app la funzione di casting, obbligando a usare l'app integrata delle smart tv
All’improvviso, senza avvisare nessuno, Netflix ha rimosso dalla propria app per lo streaming la funzione di casting, che permetteva di trasmettere contenuti dallo smartphone o tablet alla TV. Sulla pagina del centro di assistenza di Netflix si legge: "Per navigare su Netflix dovrai usare il telecomando in dotazione con la TV o il dispositivo per lo streaming su TV". La funzione quindi non sarà più disponibile, l’unica eccezione riguarda i modelli più vecchi di Chromecast e le TV che supportano la tecnologia Google Cast.
Netflix elimina la funzione casting dall’app: cosa cambia per lo streaming
"Netflix non supporta più la trasmissione di titoli da un dispositivo mobile alla maggior parte delle TV e dei dispositivi per lo streaming su TV", ha spiegato il gestore della piattaforma in una nota. L’icona di "Cast" sull’app mobile non è più visibile quando si tenta di collegarsi a smart TV recenti o a dispositivi dotati di telecomando integrato, come Chromecast con Google TV, Google TV Streamer o TV con Google TV incorporato. A onor del vero, la funzione non è sparita del tutto, ma è limitata solo su vecchi modelli di Chromecast oppure su televisori con supporto nativo a Google Cast.
Per chi guarda Netflix su TV in modo "tradizionale", poco cambia: basterà usare l’app installata sul televisore o sul dispositivo di streaming, navigando con il telecomando.
Le motivazioni della scelta di Netflix
Non è chiaro perchè Netflix abbia deciso di rimuovere la funzione del casting. Le critiche ovviamente non sono mancate, perché per molti si trattava di un modo comodo e intuitivo per usare il servizio di streaming, specialmente per quelli che preferiscono controllare la riproduzione e la navigazione con lo schermo del telefono. Non si tratta della prima volta per Netflix di abbandonare un protocollo "universale": in passato, nel 2019, la piattaforma aveva già interrotto il supporto a AirPlay per dispositivi iOS, spiegando che non riusciva più a garantire un "livello di qualità uniforme".
