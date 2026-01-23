Netflix alla conquista del cinema, da Sony a Warner Bros: inizia la nuova era dello streaming
Tra accordi con Warner e Sony e una svolta negli anime con MAPPA, la piattaforma streaming punta a conquistare anche il box office.
Ormai non ci sono più dubbi: Netflix sta ufficialmente ridefinendo il panorama dell’intrattenimento globale. Dopo anni di sperimentazioni e investimenti, il colosso guidato da Ted Sarandos sembra pronto a compiere il passo decisivo: trasformare le sale dei cinema in un trampolino per lo streaming, accorciando i tempi di uscita dei film sulle piattaforme e stringendo accordi con gli Studios che fino a ieri rappresentavano la concorrenza. Una rivoluzione che inevitabilmente mette in crisi il mondo del cinema, avvantaggiando sempre di più quello dello streaming: ecco qualche dettaglio in più.
Netflix tenta l’accordo con Warner Bros. (e Paramount frena)
Il primo fronte è ovviamente quello hollywoodiano, con Netflix impegnato nel tentativo di firmare un accordo con Warner Bros, mentre Paramount tenta in extremis di frenare l’operazione. Ad oggi, l’offerta pubblica d’acquisto ostile sarebbe stata nuovamente prorogata con scadenza al 20 febbraio 2026. In tutto questo, l’idea del colosso streaming è semplice ma rivoluzionaria: offrire in abbonamento, nel giro di poche settimane dall’uscita in sala, quei titoli che un tempo restavano mesi nel circuito tradizionale.
Nel caso Warner, la promessa sarebbe quella di una finestra esclusiva di 45 giorni nelle sale cinematografiche prima dello sbarco dei film sulla piattaforma, un compromesso che tenta di rassicurare esercenti e Studios tradizionali. Dietro questa strategia c’è un obiettivo chiaro: iniziare a competere anche al box office, sfruttando l’effetto delle sale cinematografiche per alimentare il consumo in streaming.
Netflix prende tutto: dalla Sony al mondo degli Anime
Il secondo fronte è quello della distribuzione globale, dove l’accordo tra Sony Pictures e Netflix è già diventato realtà. La piattaforma streaming diventerà, infatti, la casa esclusiva della finestra Pay-1, ovvero il primo passaggio in streaming dei film Sony dopo l’uscita nelle sale e l’home video, con la previsione di copertura mondiale entro il 2029. Una partnership decennale, valida fino al 2032, che elimina ufficialmente la frammentazione territoriale e consegna alla piattaforma titoli strategici. Tra questi i nuovi capitoli dell’universo di Spiderman, l’atteso "The Legend of Zelda" e il progetto firmato da Sam Mendes dedicato ai Beatles.
E mentre Hollywood si riorganizza davanti a un cambiamento tanto rivoluzionario, Netflix espande il dominio anche negli Anime: l’accordo con MAPPA, importante studio che ad oggi rappresenta la vetta dell’animazione giapponese, prevede produzioni originali ed esclusive globali, oltre all’attesissimo remake di "One Piece" più fedele al manga e con meno episodi. Un’ulteriore conferma che il futuro dell’intrattenimento molto presto passerà da un’unica porta, che molto probabilmente chiameremo Netflix.
