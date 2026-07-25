Netflix, la classifica delle serie più viste al mondo: al primo posto non c'è Stranger Things, ecco chi batte tutti (di parecchio) La piattaforma svela la graduatoria delle serie più viste degli ultimi anni: Squid Game domina, mentre Stranger Things deve accontentarsi del quinto posto

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

IPA

CONDIVIDI

Netflix sorprende ancora una volta il suo pubblico con una classifica destinata a far discutere: quali sono davvero gli show che hanno conquistato il maggior numero di spettatori nel mondo negli ultimi anni? A rispondere è stata proprio la piattaforma, che ha raccolto i dati relativi alle visualizzazioni globali e ha svelato la graduatoria delle serie più amate e seguite. Il risultato riserva alcune sorprese: il titolo più visto nella storia recente di Netflix non è Stranger Things, nonostante sia diventato uno dei fenomeni televisivi più importanti degli ultimi anni. La serie ambientata a Hawkins resta comunque presente nella top 10 con più stagioni, ma deve lasciare il primo posto a un’altra produzione che ha letteralmente conquistato il pianeta.

l trono di Netflix cambia padrone: la serie che ha battuto Stranger Things è una sorpresa mondiale

A dominare la classifica è infatti Squid Game 2, la seconda stagione della serie sudcoreana diventata un fenomeno mondiale. Con ben 225,4 milioni di visualizzazioni, il ritorno dei giochi mortali ha superato ogni altra produzione Netflix, confermandosi come uno dei più grandi successi globali della piattaforma. Dietro il vincitore arriva un’altra sorpresa: Adolescence, che con 171,6 milioni di views conquista il secondo gradino del podio. Un risultato enorme per una serie che è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico internazionale grazie alla sua storia intensa e al forte impatto emotivo. Il terzo posto torna invece nelle mani di Squid Game con la terza stagione, che ha raggiunto 155,8 milioni di visualizzazioni. Subito dopo troviamo uno dei titoli più amati dagli appassionati di romance: Bridgerton 3, capace di ottenere 154,2 milioni di views e di confermare il successo della saga ambientata nell’alta società londinese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Netflix, la classifica degli show più visti: Stranger Things fuori dal podio

La graduatoria dimostra quindi che anche i grandi fenomeni possono essere superati. Stranger Things 5, attesissima stagione finale della serie dei fratelli Duffer, si ferma infatti al quinto posto con 149,1 milioni di visualizzazioni. Un risultato comunque straordinario, ma lontano dal primato che molti avrebbero immaginato. Tra gli altri grandi successi troviamo anche Fool Me Once, al sesto posto con 138,3 milioni di views, mentre più avanti compaiono titoli come Wednesday con Jenna Ortega, One Piece, The Gentlemen, Young Sheldon e Baby Reindeer.

I primi 5 posti della classifica Netflix mondiale

Squid Game – Stagione 2: 225,4 milioni di views Adolescence: 171,6 milioni di views Squid Game – Stagione 3: 155,8 milioni di views Bridgerton – Stagione 3: 154,2 milioni di views Stranger Things – Stagione 5: 149,1 milioni di views

Una classifica che ribalta le aspettative e racconta come il pubblico globale abbia premiato soprattutto fenomeni capaci di andare oltre il semplice successo televisivo, diventando veri eventi culturali.

Potrebbe interessarti anche