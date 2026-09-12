Netflix fa marcia indietro sul cinema, incassi svelati e finestre record. La svolta dopo la guerra per Warner Bros Netflix amplia la distribuzione in sala e decide di rendere noti gli incassi di alcuni film. Una svolta per lo streamer, dopo anni di strategia opposta.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Netflix il grande schermo non è più soltanto una vetrina di passaggio. Lo streamer che per anni ha privilegiato il divano di casa sembra ora disposto a concedere al cinema uno spazio più importante, proprio mentre il pubblico torna a riempire le sale. Il cambio di passo emerge dalle nuove strategie sulle uscite dei film e, soprattutto, dalla scelta di rendere finalmente pubblici alcuni risultati al botteghino. Una svolta che arriva dopo il corteggiamento a Warner Bros. Discovery e che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il colosso dello streaming. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Netflix cambia idea sul cinema e annuncia la svolta: cosa cambia

Ebbene sì, Netflix sembra intenzionata a rivedere il proprio rapporto con il cinema. Dopo anni in cui la piattaforma ha privilegiato nettamente lo streaming e ha mostrato scarso interesse per la distribuzione tradizionale, stanno emergendo segnali di un cambio di strategia. Il principale indizio riguarda la durata della permanenza in sala di alcuni film. La bola negra, con Glenn Close e Penélope Cruz e premiato a Cannes 2026 per la regia di Javier Ambrossi e Javier Calvo, resterà nei cinema statunitensi per 46 giorni prima di arrivare su Netflix: una finestra record per la piattaforma. La tendenza proseguirà anche nel 2027, quando Narnia: Il Nipote del Mago dovrebbe rimanere in sala per 50 giorni e Charlie vs. the Chocolate Factory per 47.

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Netflix e il dietrofront sul cinema: ora la piattaforma svelerà gli incassi al botteghino

Un’altra svolta riguarda gli incassi. Netflix inizierà infatti a rendere pubblici i risultati al botteghino di alcuni titoli, abbandonando almeno in parte la tradizionale riservatezza sui dati cinematografici. Tra i film interessati ci saranno, oltre ai titoli già citati, anche Le avventure di Cliff Booth di David Fincher, Mosquito Bowl di Peter Berg e Ink di Danny Boyle.

Perché Netflix ha cambiato strategia

In molti si staranno chiedendo: ma perché questa decisione arriva solo ora? Il cambiamento arriva in un momento particolarmente significativo: il mercato cinematografico statunitense sembra essersi ripreso, con l’estate 2026 tornata su livelli pre-pandemia grazie a grandi successi come Odissea e Spider-Man: Brand New Day. Inoltre, il quasi accordo per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery ha alimentato ulteriormente i dubbi sulle future ambizioni di Netflix nel settore.

Pur rimanendo un’azienda principalmente orientata allo streaming, Netflix sembra quindi voler lasciare aperta la porta al grande schermo. E, dopo aver dimostrato di poter puntare anche sul cinema, tornare completamente indietro potrebbe non essere così semplice.

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