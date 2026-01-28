Berlino 2, un furto geniale nella seconda stagione ma il vero obiettivo è un altro: il trailer è clamoroso La seconda stagione dello spin-off del successo di Netflix debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo maggio con un nuovo e incredibile colpo

Berlino sta per tornare con una stagione 2 ricca di nuovi personaggi, una nuova location e un nuovo, sensazionale colpo da mettere a segno e si presenta con un trailer fresco fresco. Il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato prosegue l’universo narrativo de La casa di carta: dopo una prima stagione intitolata semplicemente Berlino, arriverà solo su Netflix il 15 maggio Berlino e la dama con l’ermellino. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo. Ovviamente, come al solito, vi lasciamo il trailer della stagione 2 di Berlino in calce a questo articolo.

Il trailer della stagione 2 di Berlino: un’abile truffa

Nella stagione 2 di Berlino, lui e Damián riuniscono la banda a Siviglia per mettere a segno un colpo geniale: rubare la Dama con l’ermellino. Ma in realtà si tratta solamente di una messinscena. Il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta.

Pedro Alonso (Berlino, La casa di carta), Michelle Jenner (Berlino, Isabel), Tristán Ulloa (Berlino, Asunta), Begoña Vargas (Berlino, Benvenuti a Eden), Julio Peña Fernández (Berlino, Il prigioniero) e Joel Sánchez (Berlino, La favorita 1922) riprendono i loro ruoli in questo nuovo capitolo. Nel cast della stagione 2 di Berlino anche Inma Cuesta (Il caos dopo di te) nel ruolo di Candela, nuovo membro della banda che farà perdere la testa a Berlino, oltre a José Luis García-Pérez (Honor) e Marta Nieto (Madre) nei panni del Duca e della Duchessa di Malaga.

La conferma di un grande successo

L’arrivo su Netflix della stagione 2 di Berlino nasce dal grande successo della precedente stagione, che ha raccolto numeri molto solidi su Netflix. Dal 29 dicembre 2023, nei primi 30 giorni ha totalizzato circa 50 milioni di visualizzazioni globali, equivalenti a oltre 320 milioni di ore di visione in tutto il mondo. La serie si è piazzata fra i titoli non in lingua inglese più popolari sulla piattaforma nelle classifiche di visualizzazione di quei mesi, spingendo Netflix ha dare il via libera per il rinnovo.

La stagione 2 di Berlino, che vi ricordiamo arriverà in streaming su Netflix il 15 maggio, conterà 8 episodi. Alla regia si alterneranno Albert Pintó (Berlino, Nowhere, La casa di carta), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e José Manuel Cravioto (Il rifiuto atomico, Diablero). Vi lasciamo a questo link il trailer della stagione 2 di Berlino doppiato in italiano.

