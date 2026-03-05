Netflix ci prova con l'Intelligenza Artificiale: c'entra Ben Affleck Il regista e attore Premio Oscar per il film Argo diventerà senior advisor per Netflix, una volta che l'accordo sarà ufficialmente concluso

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

È arrivato da poco l’annuncio: Netflix ha acquistato InterPositive, società di tecnologia cinematografica fondata dal premio Oscar Ben Affleck, specializzata nella produzione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per la realizzazione di film. Dopo aver "fallito" nell’acquisire Warner Bros. Discovery, dato il recente (e a quanto pare decisivo) sorpasso da parte di Paramount Skydance, il colosso dello streaming pare intenzionato a percorrere un’altra strada per ampliare i propri orizzonti.

Netflix acquista la studio AI di Ben Affleck: Intelligenza Artificiale per i prossimi prodotti streaming?

InterPositive, prima di questo accordo di acquisizione da parte di Netflix, è rimasta sotto traccia, preferendo non esporsi troppo. Anche i dettagli strettamente legati all’accordo non sono ancora stati resi noti. Si sa solo che tutti i 16 dipendenti dell’azienda entreranno a far parte della forza lavoro di Netflix. L’industria dei media si sta aprendo all’idea di utilizzare l’IA per la creazione di contenuti e la narrazione, segnando una svolta significativa rispetto alle preoccupazioni iniziali di Hollywood riguardo al rischio che la nuova tecnologia potesse minacciare i posti di lavoro creativi e i diritti di proprietà intellettuale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Crediamo che i nuovi strumenti debbano ampliare la libertà creativa, non limitarla o sostituire il lavoro di sceneggiatori, registi, attori e troupe", ha dichiarato Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix. Una mossa peculiare, all’indomani dell’affondamento della trattativa per l’acquisizione del gruppo Warner Bros. Discovery in favore di Paramount Skydance.

L’intelligenza artificiale è qui per restare, a quanto pensa l’industry cinematografica

Alla fine dello scorso anno, Disney ha annunciato l’intenzione di consentire a OpenAI di utilizzare i personaggi dei suoi franchise Star Wars, Pixar e Marvel nel generatore video Sora AI della startup. Ben Affleck, regista e protagonista del film vincitore del Premio Oscar Argo, ha fondato InterPositive nel 2022 creando un modello di IA addestrato a comprendere la logica visiva e la coerenza editoriale. Il tutto mantenendo le regole cinematografiche anche di fronte alle sfide reali della produzione, come l’assenza di alcune riprese o l’illuminazione errata.

"Abbiamo inoltre inserito delle restrizioni per proteggere l’intento creativo, così che gli strumenti siano progettati per un’esplorazione responsabile, mantenendo le decisioni creative nelle mani degli artisti", ha spiegato Affleck, che entrerà in Netflix come senior advisor. "Il team di InterPositive si unirà a quello di Netflix perchè crediamo entrambi che l’innovazione deve dare nuovi strumenti a chi racconta storie, e non essere un riampiazzo", ha fatto eco Elizabeth Stone, Chief Technology and Product Officer di Netflix.

Potrebbe interessarti anche