Netflix, ma che combini? Ennesima stangata sui prezzi in arriva: c'è anche l'Italia Il Colosso dello streaming è pronto ad aumentare i prezzi di tutti i propri abbonamenti, anche in Italia, con la promessa di maggiori investimenti all'orizzonte

Sembra non volersi placare l’ondata di rincari che sta colpendo il mercato, con Netflix pronto ad alzare nuovamente i prezzi dei propri abbonamenti. L’aumento, stando alle dichiarazioni del Colosso dello streaming americano, risiede nella necessità di investire maggiormente in contenuti originali e innovazioni tecnologiche. L’Italia, da sempre uno dei mercati più sensibili ai prezzi dei servizi in streaming, tra cui Netflix, non sarà esente da questi aggiornamenti.

Netflix aumenta i prezzi in Italia: come cambiano le tariffe dello streaming

Dopo aver registrato un rallentamento nella crescita degli abbonati, soprattutto in mercati maturi come quello italiano, Netflix ha deciso di rivedere i suoi piani tariffari con un aumento medio che varia dal 10 al 15% a seconda della tipologia di abbonamento. Andando nello specifico, il piano d’abbonamento standard, quello con 2 schermi e la visione in FHD, passerà da 12,99 euro a 14,99 euro. Quello Ultra, con visione in 4K e quattro schermi in contemporanea dovrebbe sfondare quota 20 euro mensili. Dovrebbe aumentare anche il piano base, ma non si sa ancora in che misura.

Questa decisione arriva in un contesto di concorrenza sempre maggiore nel settore dello streaming, con piattaforme come Disney+, Amazon Prime Video e HBO Max che continuano a investire con decisione per catturare nuovi utenti.Per Netflix, mantenere un’offerta competitiva e di alta qualità è diventato imprescindibile, nonostante l’impatto che gli aumenti di prezzo potrebbero avere impatto sulla permanenza degli abbonati.

Investimenti e innovazioni: il piano di Netflix per catturare nuovi abbonati

L’aumento dei prezzi da parte di Netflix è uno dei punti di un piano di sviluppo che incremento significativo degli investimenti in produzione di contenuti originali e tecnologia. Quest’anno la compagnia ha investito oltre 20 miliardi di dollari alla creazione di serie, film e documentari esclusivi, molti dei quali prodotti in Europa e in particolare in Italia.

Parallelamente, Netflix sta destinando parte dei propri fondi allo sviluppo tecnologico e all’implementazione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale per suggerimenti personalizzati e la possibilità di fruire dei contenuti in modalità interattiva. Tutti strumenti, come sostiene l’azienda, atti a offrire un’esperienza utente sempre più coinvolgente e di valore.

