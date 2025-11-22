Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming

Da totali sconosciuti a vere icone della cultura pop: ecco tutti i migliori attori portati al successo dal Colosso dello streaming

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix, oltre a produrre svariate serie di grande successo, ha senza dubbio un altro merito, strettamente collegato: quello di aver lanciato un gran numero di attori, trasformandoli in star di fama globale, oppure consolidando la notorietà di quelli che ancora non avevano fatto il grande salto di carriera. Ecco alcuni degli attori e attrici resi famosi dalle serie in streaming di Netflix.

Gli attori e le attrici resi famosi da Netflix

I primi della lista, ça va sans dire sono ovviamente i ragazzini (anche se ormai sono adulti) di Stranger Things. Su tutti, Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown sono quelli che maggiormente hanno tratto giovamento dal successo della serie, che ha letteralmente lanciato nella stratosfera le loro carriere. Per il primo, diversi altri ruoli importanti in produzioni come IT e Ghostbusters. Per la seconda, la saga di Godzilla e i film, sempre di Netflix, di Enola Holmes, tra gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Discorso simile anche per le due protagoniste di Mercoledì, ovvero Jenna Ortega ed Emma Myers. La piccola Mercoledì Addams è diventata un vero e proprio volto iconico della cultura pop e Jenna, di conseguenza, una star ambita e desiderata. Lo stesso vale per Emma, che con la serie Netflix ha davvero fatto il proverbiale salto di categoria.

I sex symbol made in Netflix

Jonathan Bailey, eletto "Uomo più sexy del pianeta" nel 2025, deve la propria fama proprio a Netflix, che lo ha lanciato offrendogli un ruolo per Bridgerton. Da lì, Wicked (in cui interpreta Fiyero Tigelaar) e Jurassic World – La rinascita, solo per citarne un paio. Charlie Cox aveva già una discreta carriera, ma il ruolo da protagonista in Daredevil ha senza dubbio contribuito a farla decollare definitivamente.

Discorso simile anche per Jacob Elordi, conosciuto per Euphoria ma definitivamente consacrato con la trilogia di The Kissing Booth verso grandissime produzioni e film d’autore. Chiudiamo questa carrellata tornando a Stranger Things, che ha contribuito a far esplodere anche Joseph Quinn, l’indimenticato e indimenticabile Eddie Munson nella stagione 4 della serie e recentemente apparso come Johnny Storm in I Fantastici 4: Gli inizi

Potrebbe interessarti anche

Quando Masterchef incontra Stranger Things: la nuova offerta di Sky &amp; Netflix

Quando Masterchef incontra Stranger Things: il video (da urlo) lasciato da Sky e Netflix

Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimension...
Stranger Things

Netflix apre le porte ai fan e diventa una 'casa' per tutti: la notizia è incredibile e già virale

Un viaggio tra set, giochi e ristoranti ispirati alle serie più amate: Netflix inaug...
Stranger Things Day, Millie Bobby Brown e David Harbour sorridono sul red carpet dopo le polemiche

Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme sul red carpet dopo le accuse di bullismo

Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi...
Millie Bobby Brown sarà la protagonista di una nuova commedia Netflix, Just Picture It

I clamorosi scandali che hanno sconvolto le serie tv (e cosa c'entra Millie Bobby Brown)

Tra attori licenziati, tweet razzisti e accuse choc, ecco i retroscena più incredibi...
Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

Stranger Things 5: quando e a che ora escono tutti gli episodi della serie Netflix

L'attesa sta finalmente per concludersi: l'ultima stagione di Stranger Things è alle...
Millie Bobby Brown ha scelto un collega di Stranger Things come padrino di sua figlia

Millie Bobby Brown sorprende tutti: il padrino di sua figlia è una star di Stranger Things

L’attrice di Stranger Things svela un dettaglio tenerissimo sulla sua nuova vita da ...
Su WhatsApp arriva la modalità Stranger Things

WhatsApp, nasce la modalità Stranger Things: il trucco rapido per effetti, suoni e sfondi della serie. Come attivarla

Scoppia la mania Stranger Things su WhatsApp: toni, sfondi e chatbot a tema trasform...
Squid Game 3 su Netflix

Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things

Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...
A quanto pare si può dormire nella vera casa di Stranger Things: ecco come

Dormire nella vera casa di Stranger Things è possibile: cosa succede

Ad Atlanta alcuni fan hanno ricreato la casa dei Will, Jonathan e Joyce Bayers, dove...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Dardust

Dardust
Eva Herzigova

Eva Herzigova

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963