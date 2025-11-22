Netflix come trampolino di lancio: gli attori diventati famosissimi grazie alle piattaforme streaming Da totali sconosciuti a vere icone della cultura pop: ecco tutti i migliori attori portati al successo dal Colosso dello streaming

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Netflix, oltre a produrre svariate serie di grande successo, ha senza dubbio un altro merito, strettamente collegato: quello di aver lanciato un gran numero di attori, trasformandoli in star di fama globale, oppure consolidando la notorietà di quelli che ancora non avevano fatto il grande salto di carriera. Ecco alcuni degli attori e attrici resi famosi dalle serie in streaming di Netflix.

Gli attori e le attrici resi famosi da Netflix

I primi della lista, ça va sans dire sono ovviamente i ragazzini (anche se ormai sono adulti) di Stranger Things. Su tutti, Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown sono quelli che maggiormente hanno tratto giovamento dal successo della serie, che ha letteralmente lanciato nella stratosfera le loro carriere. Per il primo, diversi altri ruoli importanti in produzioni come IT e Ghostbusters. Per la seconda, la saga di Godzilla e i film, sempre di Netflix, di Enola Holmes, tra gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Discorso simile anche per le due protagoniste di Mercoledì, ovvero Jenna Ortega ed Emma Myers. La piccola Mercoledì Addams è diventata un vero e proprio volto iconico della cultura pop e Jenna, di conseguenza, una star ambita e desiderata. Lo stesso vale per Emma, che con la serie Netflix ha davvero fatto il proverbiale salto di categoria.

I sex symbol made in Netflix

Jonathan Bailey, eletto "Uomo più sexy del pianeta" nel 2025, deve la propria fama proprio a Netflix, che lo ha lanciato offrendogli un ruolo per Bridgerton. Da lì, Wicked (in cui interpreta Fiyero Tigelaar) e Jurassic World – La rinascita, solo per citarne un paio. Charlie Cox aveva già una discreta carriera, ma il ruolo da protagonista in Daredevil ha senza dubbio contribuito a farla decollare definitivamente.

Discorso simile anche per Jacob Elordi, conosciuto per Euphoria ma definitivamente consacrato con la trilogia di The Kissing Booth verso grandissime produzioni e film d’autore. Chiudiamo questa carrellata tornando a Stranger Things, che ha contribuito a far esplodere anche Joseph Quinn, l’indimenticato e indimenticabile Eddie Munson nella stagione 4 della serie e recentemente apparso come Johnny Storm in I Fantastici 4: Gli inizi

Potrebbe interessarti anche