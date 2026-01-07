Netflix 1 /7 Avatar: La leggenda di Aang, stagione 2 Il ritorno di Avatar: La leggenda di Aang con la sua seconda stagione è senza dubbio uno degli appuntamenti più osservati del 2026. Dopo il debutto iniziale, l’attesa per i nuovi episodi si è trasformata in una vera e propria prova di maturità per la serie, chiamata ora a consolidare quanto costruito in precedenza.

Netflix 2 /7 Bridgerton, stagione 4 Con la quarta stagione di Bridgerton, Netflix punta ancora una volta su uno dei suoi marchi più forti. Il fascino del racconto, la sua capacità di generare discussioni e di restare centrale nell’immaginario del pubblico rendono questo ritorno uno dei più attesi dell’anno. La serie arriva al 2026 con un peso specifico importante, forte di un seguito trasversale e di un’attenzione mediatica che non accenna a diminuire.

Netflix 3 /7 Virgin River, stagione 7 – 12 marzo Il 12 marzo segna il ritorno di Virgin River con la sua settima stagione, una data già cerchiata in rosso dagli spettatori più affezionati. Raggiungere un numero così alto di stagioni è di per sé un segnale della solidità del progetto, che continua a rinnovare il proprio legame con il pubblico. Questo nuovo capitolo esplorerà nuove trama della soap americana, senza però sottovalutare la vita dei suoi protagonisti.

Netflix 4 /7 One Piece, Stagione 2 Dopo l’esordio, One Piece torna con una seconda stagione che porta con sé aspettative altissime. Il titolo è ormai diventato un vero banco di prova per Netflix, sia in termini di attenzione globale sia di capacità di sostenere un progetto di grande respiro. Il ritorno nel 2026 segna un momento cruciale, perché è proprio con le seconde stagioni che molte serie mostrano la loro reale forza e la possibilità di durare nel tempo.

Netflix 5 /7 Emily in Paris, Stagione 6 La sesta stagione di Emily in Paris arriva in un momento in cui la serie è ormai perfettamente riconoscibile e definita. Il suo successo continuo dimostra come il pubblico abbia instaurato un rapporto stabile con questo racconto, che stagione dopo stagione riesce a rimanere rilevante. Questo nuovo capitolo del 2026 ci darà nuovi spunti sulla vita della nostra beniamina, dopo il ritorno nella sua città del cuore.

Netflix 6 /7 Enola Holmes, Stagione 3 Tra i film più attesi spicca Enola Holmes 3, annunciato anche attraverso nuove immagini promozionali, che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, rafforzando un universo già molto amato. Questo terzo capitolo rappresenta un tassello importante anche per la carriera di Millie Bobby Brown.