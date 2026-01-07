Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Potrebbe interessarti anche

Stranger Things, non solo Netflix: collezionisti di tutto il mondo "Sottosopra" per il libro pop-up

Stranger Things, non solo Netflix: collezionisti di tutto il mondo "Sottosopra" per il libro pop-up

Mentre i fan sono in visibilio per l'uscita dell'episodio finale, arriva un oggetto ...
caroselloinlove

Rai 1 torna su Netflix: il film italiano che ha battuto anche il più irriverente dei comici

Dopo il successo su Rai 1 e RaiPlay, il film tv arriva su Netflix: una storia romant...
Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Questo film scade il 7 gennaio su Netflix: il fenomeno Checco Zalone da rivedere oggi

Dal 7 gennaio Quo vado? lascia Netflix: perché rivedere oggi il film record di Checc...
Primo Appuntamento 2026, Flavio Montrucchio riparte su Real Time: cast, anticipazioni, cosa vedremo

Primo Appuntamento 2026, Flavio Montrucchio riparte su Real Time: cast, anticipazioni, cosa vedremo

L’amore torna protagonista su Real Time con i nuovi episodi del dating show di Flavi...
Fuga, trama, cast e quando esce la nuova serie Netflix

Netflix si prepara al nuovo anno con una serie tv dalla trama agghiacciante e un cast pazzesco

Mistero, dipendenza e criminalità: Fuga racconta l’ossessione di un padre e il lato ...
Stranger Things 5, Netflix fa luce sull'episodio 9 e sul Conformity Gate: la verità

Stranger Things 5, Netflix fa luce sull'episodio 9 e sul Conformity Gate: la verità

Sul web sta impazzando il Conformity Gate, teoria dei fan per cui esiste un nono epi...
The Good Doctor 7, spiegazione finale settima stagione serie in streaming su Netflix

The Good Doctor 7, il finale al cardiopalma è su Netflix: tragedia, amputazioni e miracoli

Tra segreti, colpi di scena e scelte difficili, su Netflix arriva la settima stagion...
Fuga, trama, cast e quando esce la nuova serie Netflix

Fuga di Harlan Coben su Netflix, dal mistero alla verità: il finale della serie TV lascia senza fiato

La nuova serie Netflix firmata da Harlan Coben sorprende fino all’ultimo episodio: e...
Maccio Capatonda

È su Netflix da ieri ed è già in Top 10: il film di Maccio Capatonda supera Zalone

La nuova commedia con Maccio Capatonda è già quinta su Netflix e batte anche Cado da...

WeWALK

Turismo accessibile per non vedenti

Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Chiara Pavan

Chiara Pavan
Manuel Franjo

Manuel Franjo
Isobel Kinnear

Isobel Kinnear
Mew

Mew

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963