Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming
L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le mani su importanti franchise: ecco quali
Negli ultimi giorni non si fa che parlare di questo: Netflix ha comprato Warner Bros. Discovery per 82 miliardi di dollari. E non potrebbe essere che così, vista la portata sconvolgente della notizia, una svolta mai vista prima nell’industria dell’intrattenimento. Con l’acquisto di Warner, infatti, Netflix porta dalla sua anche un certo numero di franchise e proprietà intellettuali di grandissimo valore: ecco quali.
Tutti i franchise più redditizi comprati da Netflix con l’acquisto di Warner
Harry Potter
Il Wizarding World è indiscutibilmente uno dei franchise più ricchi e riconoscibili del mondo. I film del maghetto inglese e tutti i relativi spin-off e prodotti laterali, passano sotto all’ombrello di Netflix. Ma soprattutto la N dello streaming si porta a casa la serie reboot brandizzata HBO, la cui prima stagione debutterà nel 2027. E chissà che non arriverà un nuovo impulso, con ulteriori prodotti e contenuti originali.
DC
La rivale della Marvel rappresenta uno dei pezzi più forti di questa acquisizione. con Batman, Superman, Wonder Woman e gli altri iconici eroi della Justice League a guidare il carrozzone. James Gunn e Peter Safran sono confermati alla guida del progetto inaugurato con il recente film di Superman, e Netflix si è accaparrata la possibilità di sviluppare film e serie esclusivamente per lo streaming, senza i vincoli della distribuzione cinematografica tradizionale.
Game of Thrones
Parimenti a quello ideato da J.K. Rowling, l’universo scaturito dalla penna di George R.R. Martin vanta milioni e milioni di fan in tutto il mondo, innamorati di una serie che, nonostante una conclusione per molti indegna, ha ancora tantissima attrattiva. House of The Dragon, spin-off ambientato 200 anni prima della saga principale, sta per arrivare con la terza stagione, mentre per l’inizio dell’anno prossimo è in programma Il Cavaliere dei Sette Regni, con protagonista Sir Duncan l’Alto. Aver ottenuto i diritti su questo universo narrativo permetterà in ogni caso a Netflix di sviluppare prodotti in modi prima difficili da realizzare, offrendo ai fan storie inedite, approfondimenti sui personaggi e nuove avventure che ampliano la mitologia originale.
Il Signore degli Anelli e Dune
Rimanendo in tema fantasy e fantacienza, impossibile non citare altre due saghe letterarie che hanno fatto la storia del rispettivo genere. Da una parte Il Signore degli Anelli, di J.R.R. Tolkien, papà del fantasy per come lo conosciamo oggi. Dall’altra Dune di Frank Herbert, che ha contribuito, assieme ad Isaac Asimov, a plasmare la fantascienza contemporanea. Entrambi i franchise hanno un peso economico enorme e in particolare Dune tornerà nel 2026 in saga con la Parte 3 dei film con protagonista il Paul Atreides di Timothée Chalamet.
I Looney Tunes
Chiudiamo la panoramica con l’animazione. Netflix acquisirà i Looney Tunes in tutte le loro epoche, dai corti a colori post-1948 ai materiali bianchi e neri antecedenti, insieme al vastissimo archivio Hanna-Barbera che comprende Scooby-Doo, I Flintstones, Yogi Bear, I Jetsons e l’universo dei Super Friends. Nel pacchetto anche Braccio di Ferro, vari speciali Dr. Seuss e produzioni storiche legate alla programmazione per ragazzi degli ultimi decenni.
