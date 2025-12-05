Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà La trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. corre verso un accordo storico: un’operazione che può ridisegnare l’industria del cinema, lo streaming e il destino delle sale.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Netflix è a un passo dalla mossa più radicale della sua storia: inglobare Warner Bros. e, con essa, HBO e un patrimonio di proprietà intellettuali senza equivalenti. Una trattativa esclusiva da oltre 80 miliardi di dollari che non è solo la più grande acquisizione mai tentata nel settore, ma un vero cambio di paradigma. Ora l’accordo è andato in porto, il che vuol dire che si aprirà una nuova era per Hollywood, per le sale e per l’intero mercato audiovisivo mondiale.

Netflix acquista Warner Bros: l’accordo c’è

Netflix era in trattativa esclusiva con Warner Bros. per acquistarne gli studios, il marchio HBO e la piattaforma HBO Max, e ora pare che l’accordo sia andato in porto. Netflix, infatti, ha pubblicato sui propri canali social il seguente messaggio: "Oggi Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros. Insieme, definiremo il prossimo secolo di cinema e di narrazione, creando un’offerta di intrattenimento straordinaria per il pubblico di tutto il mondo."

L’accordo però dovrà essere poi approvato dalle autorità antitrust. La chiusura della transazione è prevista dopo la scissione della divisione Global Networks di WBD, denominata Discovery Global, in una nuova società quotata in borsa. Il completamento del processo dovrebbe avvenire intorno al terzo trimestre del 2026. Secondo quanto emerso, infatti, resterebbero esclusi dall’accordo i canali tradizionali come CNN, TNT e TBS, che finirebbero in un’altra società.

L’idea di Netflix è chiara: prendere solo la parte più creativa e moderna del gruppo, lasciando da parte ciò che appartiene al vecchio modello televisivo. A spingere questa operazione sono stati due motivi principali. Il primo è che Warner aveva già separato i suoi asset più importanti per renderne più semplice la vendita. Il secondo è che Netflix, non potendo più contare solo sulla crescita degli abbonati, ha bisogno di possedere grandi franchise e proprietà intellettuali. E il catalogo Warner–HBO — da Harry Potter ai DC Studios, da Game of Thrones ai grandi classici — è l’ultimo grande patrimonio rimasto sul mercato. Netflix è così sicura di poter superare i controlli antitrust che ha persino accettato una penale da 5 miliardi in caso di stop.

Come potrebbe cambiare il settore cinema

Se l’operazione venisse approvata definitivamente, l’intero settore potrebbe subire un cambio di equilibrio molto forte. Nascerebbe un gruppo gigantesco, in grado di confrontarsi direttamente con colossi come Disney, Amazon, Apple e il nuovo polo Paramount Skydance. In sostanza, la maggior parte delle grandi proprietà intellettuali mondiali finirebbe concentrata in pochissime aziende. Per le sale cinematografiche questo scenario rappresenta un rischio reale. Warner ha una lunga storia legata alle uscite in sala, mentre Netflix ha sempre puntato soprattutto sulla visione domestica. Il risultato più plausibile sarebbe una convivenza complessa: i grandi blockbuster continuerebbero ad arrivare al cinema, ma i film di fascia media — già oggi in difficoltà — rischierebbero di finire direttamente in streaming.

Per gli esercenti ciò significherebbe stagioni meno prevedibili, un minor numero di titoli intermedi e una dipendenza ancora più forte dai grandi franchise. In più, con un catalogo così vasto sotto un’unica bandiera, Netflix avrebbe un potere negoziale enorme anche verso broadcaster europei e piattaforme concorrenti, con il rischio di comprimere il valore delle licenze e rendere più difficile finanziare i film indipendenti.

Cosa potrebbe cambiare con la fusione tra Warner Bros. e Netflix

Le prime informazioni dicono che Netflix lascerebbe alla nuova Warner molta libertà, mantenendo intatti i marchi e chi li gestisce. HBO diventerebbe la parte "di prestigio" dentro Netflix, con uno spazio dedicato e uno stile curato come sempre. È però inevitabile che nascano contrasti: HBO punta alla qualità e alla selezione, mentre Netflix si basa su quantità, algoritmi e ampiezza del catalogo.

Per quanto riguarda le proprietà intellettuali, l’impatto sarebbe enorme. Netflix potrebbe finalmente entrare davvero nel mondo dei supereroi grazie ai DC Studios e trasformare Harry Potter in un universo espanso su più contenuti, perfetto per la sua piattaforma. I canali via cavo, invece, resterebbero in secondo piano e probabilmente andrebbero incontro a un lento declino o a future vendite. Al centro di tutto c’è comunque il digitale: questa fusione rappresenterebbe il passaggio definitivo dai vecchi grandi gruppi tradizionali ai nuovi colossi globali dello streaming.

Le conseguenze di questa grande novità cominciano già ad arrivare. Infatti, un gruppo anonimo di produttori ha inviato al Congresso una lettera in cui avverte che l’acquisizione potrebbe danneggiare seriamente le sale cinematografiche. Secondo Variety, Netflix vorrebbe che i film Warner restassero in sala solo due settimane prima di passare allo streaming, una finestra così corta da mettere in crisi l’intero mercato. Per questo i produttori hanno chiesto ai legislatori di esaminare l’accordo con il massimo rigore, sostenendo che il futuro del cinema e migliaia di posti di lavoro sono a rischio.

