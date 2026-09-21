Netflix, nuova stangata per i clienti: abbonamenti ancora più cari, ma c’è una beffa enorme. Cosa sta succedendo Netflix aumenta ancora i prezzi in Germania: +2 euro al mese su tutti i piani, fino al 40% per quello con pubblicità, senza servizi aggiuntivi. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Netflix è pronta a subire un bel po’ di polemiche, probabilmente. Eh sì, perché il colosso dello streaming ha deciso di puntare nuovamente al portafoglio degli abbonati. In Germania la piattaforma ha aumentato i prezzi dei suoi principali piani, senza accompagnare il rincaro con nuove funzioni o miglioramenti dell’offerta. L’incremento interessa tutte le formule disponibili e pesa soprattutto, in termini percentuali, sull’abbonamento con pubblicità. Una cosa questa, che di sicuro, non fa piacere proprio a nessuno. Ma vediamo meglio cosa succede.

Netflix aumenta i prezzi dei piani in Germania: cosa cambia

È sempre più difficile sostenere una vita con tutti i rincari a cui andiamo incontro. E Netflix mette anche il carico da 100. La piattaforma ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in Germania senza introdurre nuove funzionalità o miglioramenti nei servizi. Tutti e tre i principali piani diventano più costosi di 2 euro al mese: il piano con pubblicità passa a 6,99 euro, lo Standard a 15,99 euro e il Premium a 21,99 euro. L’incremento pesa maggiormente sul piano con pubblicità, che registra un rincaro del 40%. Per gli altri abbonamenti, invece, l’aumento annuale resta comunque di 24 euro, a fronte di un’offerta sostanzialmente invariata.

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I nuovi prezzi si applicano immediatamente ai nuovi clienti, mentre non è ancora stata comunicata una data precisa per il passaggio alle nuove tariffe degli abbonati già attivi. Per ora la modifica riguarda la Germania, anche se in passato Netflix ha esteso successivamente i rincari ad altri Paesi. In Italia, il piano con pubblicità mantiene attualmente lo stesso prezzo previsto in Germania.

Netflix cambia idea sul cinema, la svolta

Proprio nei giorni scorsi, Netflix è tornata al centro dell’attenzione non per qualche serie in particolare ma per un cambio di idea, una vera e proprio svolta che riguarda il cinema. Infatti, la piattaforma, storicamente concentrata sullo streaming, sta allungando i periodi di programmazione in sala per alcune produzioni e, in futuro, potrebbe rendere pubblici anche i relativi incassi. Queste scelte riguarderanno diversi film, tra cui La bola negra, Narnia: Il Nipote del Mago e Charlie vs. the Chocolate Factory, ai quali si aggiungono produzioni di registi come David Fincher, Peter Berg e Danny Boyle.

La nuova strategia arriva mentre il mercato cinematografico americano mostra segnali di ripresa e Netflix è al centro di importanti indiscrezioni legate a Warner Bros. Discovery. Pur continuando a considerare lo streaming come il proprio principale punto di riferimento, l’azienda sembra quindi voler conservare un ruolo più rilevante anche nelle sale cinematografiche.

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