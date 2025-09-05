Trova nel Magazine
Paola Cortellesi su Netflix è una escort indebitata

L'attrice romana è bella come non l'avete mai vista nel film Nessuno mi può giudicare con Raoul Bova e Rocco Papaleo

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cosa succederebbe se mettessimo insieme Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo in un unico film? Be’, il successo sarebbe garantito e ne uscirebbe qualcosa di divertente. E’ ciò che è successo in Nessuno Mi Può Giudicare, film del 2011, diretto da Massimiliano Bruno e disponibile sulla piattaforma Netflix. Una commedia in cui si ride, senza dubbio, ma che tocca temi importanti come il puntare il dito contro chi è diverso o svolge cose particolari, senza conoscerne i motivi. Insomma, si pone l’attenzione sul pregiudizio e quanto questo possa far male alle persone ‘colpite’.

Di cosa parla Nessuno Mi Può Giudicare?: La trama e il cast del film

Quando uscì al cinema nel 2011, il film Nessuno Mi Può Giudicare, sbancò i botteghini e conquistò diversi premi, merito soprattutto del bellissimo cast, di cui vi parleremo tra poco. Prima, cerchiamo di capire di cosa parla la trama di questa pellicola. Alice è una donna superficiale, antipatica e razzista, abituata al lusso nella sua villa a Roma Nord, assistita da tre domestici extracomunitari. Quando il marito muore, le lascia un debito enorme: se non lo paga, il figlio verrà preso dai creditori. Per ottenere rapidamente i soldi, Alice diventa escort, trovando sorprendentemente piacere in quella vita. La situazione cambia quando conosce Giulio, titolare di un internet point nel quartiere dove si è trasferita con il figlio, popolato soprattutto dagli stessi extracomunitari che disprezza. Tra loro nasce un legame, ma il lavoro di Alice diventa un ostacolo difficile da superare.

Il cast è composto da volti amatissimi: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini, Massimiliano Bruno, Giovanni Bruno, Hassani Shapi, Valerio Aprea, Lucia Ocone, Awa Ly, Pietro De Silva, Raul Bolanos, Maurizio Lops, Massimiliano Delgado. Trovate il film in streaming sulla piattaforma Netflix.

Le curiosità sul film con Paola Cortellesi e Raul Bova

Come di consueto, siamo pronti a fornirvi qualche dettaglio su questa pellicola che non sapete. Tra le curiosità del film, spicca un omaggio a Nanni Moretti: Rocco Papaleo cita Ecce bombo in una scena, un richiamo alla cultura pop italiana riservato agli spettatori più attenti. Giulio, interpretato da Raoul Bova, indossa una maglietta celebrativa dello scudetto della Roma con un errore nel punteggio (3-0 invece del reale 3-1), un dettaglio che non sfugge ai fan. Il film include numerosi cameo, tra cui Caterina Guzzanti, Fausto Leali, Edoardo Leo, Stefano Fresi e lo stesso regista Massimiliano Bruno, che aggiungono ritmo e vivacità. Le ambientazioni romane mostrano il contrasto tra il nord elegante e le periferie popolari, e ciò evidenzia le differenze sociali dei personaggi. Infine, la celebre canzone Nessuno mi può giudicare è reinterpretata da Paola Cortellesi.

