Nesli scrive al fratello Fabri Fibra, la lunga lettera che riapre una ferita familiare: "Forse un giorno ci ritroveremo" Dopo le dichiarazioni del rapper a Nuova Scena, il fratello sceglie la strada del dialogo e pubblica una lettera aperta sui social: tra ricordi e dolore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Da anni il rapporto tra Fabri Fibra e la sua famiglia resta uno degli aspetti più discussi della sua storia personale e artistica. Negli ultimi giorni, però, quella vicenda è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal rapper durante un confronto andato in onda nell’universo di Nuova Scena.

Le parole di Fabri Fibra che hanno riaperto le vecchie ferite

Parlando del peso che la famiglia può avere nel percorso di un artista, Fabri Fibra ha ribadito una posizione già espressa più volte in passato, sostenendo di aver vissuto rapporti difficili e di non aver trovato il sostegno che avrebbe desiderato. Le sue parole hanno alimentato un acceso confronto tra i protagonisti della discussione e hanno generato migliaia di commenti sui social. A distanza di pochi giorni è arrivata la risposta più inattesa, quella del fratello Nesli, che ha scelto Instagram per pubblicare una lunga lettera accompagnata da fotografie di famiglia.

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La lettera a cuore aperto di Nesli al fratello Fabri Fibra

Il messaggio si apre con toni concilianti. Nesli prova a ricreare del dialogo dopo anni di distanza: "Credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e che quel dolore ha generato, possiamo lasciarli andare, perché appartengono al passato". È l’inizio di una riflessione molto personale nella quale il cantautore affronta direttamente il tema che ha fatto più discutere: il rapporto tra Fabri Fibra e il resto della famiglia. Secondo Nesli, infatti, i familiari non avrebbero mai cercato di ostacolare il percorso artistico del fratello, ma avrebbero invece rispettato le sue scelte, anche quando queste hanno portato a un progressivo allontanamento: "La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore".

Due visioni opposte dello stesso passato

Uno degli aspetti più interessanti della vicenda riguarda proprio la distanza tra le due storie. Da una parte c’è il racconto di Fabri Fibra, che nel corso degli anni ha spesso descritto un contesto familiare difficile anche attraverso la sua musica, da Ringrazio a Applausi per Fibra. Dall’altra c’è la versione proposta da Nesli, che restituisce un’immagine molto diversa. Nel suo lungo messaggio, il cantante ricorda: "Mio padre era un uomo d’altri tempi e pur non essendo stato un padre particolarmente presente, è sempre stato un uomo buono, ricordato con affetto da chi lo ha conosciuto. Mia madre è una donna forte che ha cresciuto tre figli da sola, senza farci mai mancare nulla, soprattutto l’amore. Mia sorella è sempre stata una presenza concreta, sensibile e affidabile, una di quelle persone sulle quali puoi sempre contare"

L’augurio di una riconciliazione con la famiglia

Nella parte finale della lettera emerge soprattutto il desiderio di lasciarsi alle spalle rancori e incomprensioni. Nesli invita il fratello a guardare al passato con maggiore serenità, sottolineando come anche le esperienze più dolorose abbiano contribuito a costruire l’uomo che è oggi. Il messaggio si conclude con parole che hanno colpito molti fan e che lasciano aperta una porta per il futuro: "Ti auguro il meglio e la pace di guardare al passato con occhi nuovi" e, soprattutto, "Forse un giorno ci ritroveremo". Resta ora da capire se Fabri Fibra deciderà di rispondere oppure se preferirà mantenere il silenzio.

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