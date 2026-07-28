Alessandra Mastronardi riparte da ‘Nemo’ (dopo il no ai Cesaroni): trama, cast e quando arriva la nuova fiction di Rai 1 Sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova ambiziosa serie thriller diretta da Carmine Elia con Giacomo Giorgio e Federica Sabatini

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Prende forma Nemo – Chi ha ucciso Sofia. Sono infatti iniziate in Friuli Venezia-Giulia le riprese della nuova, ambiziosa, fiction Rai. La serie segnerà anche il ritorno di Alessandra Mastronardi nel mondo del piccolo schermo dopo il ‘no’ all’ottava stagione de I Cesaroni. Scopriamo tutti i dettagli.

Nemo – Chi ha ucciso Sofia: un nuovo thriller per Rai 1 tra misteri, adolescenti e identità nascoste

Dopo mesi di attesa prende ufficialmente il via una delle nuove produzioni più ambiziose della prossima stagione di Rai 1. Sono iniziate tra il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino le riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia, serie thriller in sei episodi diretta da Carmine Elia e coprodotta da Rai Fiction e Filmmaster. Al centro della storia c’è Flavio, interpretato da Giacomo Giorgio, un uomo con un passato criminale alle spalle che non ha mai creduto alla versione ufficiale sulla morte della sorella Sofia. Convinto che non si sia trattato di un suicidio, decide di infiltrarsi nel liceo frequentato dalla ragazza assumendo una falsa identità come insegnante. Da quel momento si ritroverà coinvolto in un’indagine sempre più complessa, fino a incrociare il misterioso personaggio che si cela dietro il nome di Nemo. Accanto a Giorgio ci saranno Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini, protagoniste di una storia che promette di intrecciare tensione, emozioni e temi di grande attualità. Come sottolinea la presentazione ufficiale della fiction, Nemo è "un thriller contemporaneo, una riflessione sulla fragilità dell’adolescenza, sul potere manipolatorio dei social network e sulla possibilità di cambiare, anche quando sembra impossibile".

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Il ritorno di Alessandra Mastronardi dopo la rinuncia a I Cesaroni

Per Alessandra Mastronardi – come anticipato – si tratta di un ritorno particolarmente significativo sul piccolo schermo. L’attrice torna infatti protagonista di una fiction Rai dopo i mesi in cui il suo nome è stato al centro dell’attenzione per la scelta di non prendere parte al revival de I Cesaroni. Una decisione che aveva inevitabilmente alimentato il dibattito tra i fan della storica serie, desiderosi di rivedere sul set il personaggio di Eva Cudicini, e che aveva attirato le critiche dello stesso Claudio Amendola, protagonista e regista. Con Nemo – Chi ha ucciso Sofia, però, Mastronardi apre una fase completamente diversa del proprio percorso artistico, scegliendo un nuovo progetto distante dalle atmosfere della commedia familiare che la rese popolare negli anni Duemila. In attesa di conoscere la data di messa in onda, l’avvio delle riprese segna il primo passo di un progetto che punta a conquistare il pubblico con una storia di mistero, identità e ricerca della verità.

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