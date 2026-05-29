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Nel nome di Francesco, Sal Da Vinci si commuove ad Assisi: "Mi batte forte il cuore". Il momento più toccante con Carlo Conti

Nel nome di Francesco, Sal Da Vinci travolto dall'emozione: le parole per Carlo Conti fanno commuovere tutta la piazza

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Sal Da Vinci - Nel nome di Francesco
IPA

Sal Da Vinci ad Assisi per la serata Con il cuore – Nel nome di Francesco. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 e quinto classificato all’Eurovision Song Contest si è esibito durante la serata benefica, ormai appuntamento fisso in diretta su Rai 1. Cosa è successo durante le sue performance e i ringraziamenti commossi al conduttore dell’evento, Carlo Conti in una serata speciale a 800 anni dalla morte di San Francesco.

Nel nome di Francesco: Sal Da Vinci ringrazia Carlo Conti

Per sempre sì è ormai una sorta di inno che celebra l’amore in tutte le sue forme e porta tanta allegria. La piazza di Assisi in occasione dell’evento dedicato alla comunità francescana si è illuminata sulle note del brano virale anche fuori dall’Italia. Carlo Conti ha accolto l’artista partenopeo celebrando l’uscita del suo album il 29 maggio e ha ricevuto il vinile autografato con dedica. Il cantante, visibilmente emozionato, ha ammesso: "Mi batte forte il cuore. Questa piazza emana una luce particolare". Successivamente ha colto l’occasione e quel momento così speciale per ringraziare Carlo Conti, che ha permesso alla sua canzone di presentarsi sul palco dell’Ariston per la popolare kermesse canora: "Sei riuscito a farmi arrivare nel cuore delle persone che non mi conoscevano. Noi siamo dei trasmettitori e si vede che, dall’alto, ti hanno detto: prendi Sal". Conti ha affermato di aver fatto semplicemente il suo lavoro e che il merito di tanto successo sia da attribuire unicamente al talento di Sal. "Grazie a te sono arrivato all’Eurovision e nel cuore delle persone", ha continuato l’interprete che si è poi esibito ancora una volta.

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Sal Da Vinci ad Assisi: "Il nome dei miei figli non è un caso". Il legame con San Francesco

La vita non è stata sempre facile per Sal Da Vinci e la sua famiglia. Nella piazza di Assisi durante la diretta di Nel nome di Francesco, il cantante ha detto: "Ho due figli e si chiamano Francesco e Anna Chiara, non è un caso". Il suo legame con la fede e la serata su Rai 1 sono da sempre saldi e molto profondi. Insieme a Carlo Conti hanno ricordato il numero per le donazioni, insistendo sull’importanza del lavoro di preti, frati e suore e quanto sia importante sostenere mense e tutte le attività che operano, appunto, nel nome di San Francesco. Per la platea presente non due, ma tre canzoni per la platea presente. Dopo Per sempre sì e il nuovo singolo Poesia, Sal Da Vinci ha cantato Rossetto e Caffè, brano richiesto a gran voce dal pubblico in piazza.

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