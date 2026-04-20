Nek, la scelta dopo Tv e tour: “Mi fermerò”, le parole che gelano i fan
Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il cantante emiliano ha confessato che si prenderà una pausa dopo le ultime date: svelato il motivo
È tempo di rifiatare per Nek. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, infatti, il cantante emiliano ha annunciato che si prenderà un periodo lontano dai riflettori. Dopo un’annata ricca di impegni tra televisione e palco, dunque, per Nek si prospetta una lunga pausa. Scopriamo perché e tutti i dettagli.
Nek da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: cosa ha detto
Oltre alle prime ‘anticipazioni’ di Stefano De Martino sul Festival di Sanremo 2027, nelle puntate di ieri domenica 19 aprile 2026 di Che Tempo Che Fa c’è stato spazio anche per le confessioni di Nek. Ospite di Fabio Fazio su Nove, infatti, il cantante ha parlato di passato, presente e soprattutto futuro. L’ex conduttore di Dalla Strada al Palco ha infatti ripercorso i suoi oltre trent’anni di carriera, dai successi di ‘Laura’ e ‘Fatti avanti amore’ fino alla recente uscita del suo nuovo disco Nek Hits Live, con tutte le sue hit dal vivo. E a proposito di concerti, Nek sarà impegnatissimo anche quest’estate con la sua tournée, che partirà il prossimo giugno a Mestre e terminerà ad agosto a Marina di Modica, in Sicilia, passando per Alessandria, Caldaro, Villafranca, Perugia, Forte dei Marmi, Asiago, Marina di Mancaversa e Lioni. Al termine del tour, tuttavia, Nek si allontanerà dalle scene, come da lui stesso annunciato.
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La tournée e poi lo stop: perché Nek si ferma
Come svelato ieri durante la sua ospitata da Fabio Fazio (pronto a tornare in Rai) a Che Tempo Che Fa, Nek si prenderà un lungo periodo di pausa al termine del suo tour estivo. Il motivo? Lo stop permetterà al cantante emiliano di concentrarsi su nuove produzioni e, chissà, magari tornare in studio. "Mi fermerò, credo, perché bisognerà scrivere qualcosa di nuovo". L’agenda di Nek nell’ultima annata è stata infatti a dir poco fitta, piena di impegni soprattutto in tv. "Quest’anno tripletta come coach (…) I miei colleghi hanno iniziato a boicottarmi, con affetto, ho vinto due su tre…" ha scherzato il cantante, riferendosi ovviamente alle sue esperienze a The Voice Kids, The Voice Generation e The Voice Senior, alla corte di Antonella Clerici.
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