Nek molla la Rai (per ora) e sceglie la musica: “Ma condurrò Sanremo”. Il tour e l’addio a Dalla strada al palco Nek si allontana dalla Rai per il tour europeo 2026, ma non chiude alla tv: “Sanremo è il mio sogno”. Tutte le date e le novità.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Nek mette temporaneamente in pausa la televisione per tornare al centro della sua dimensione naturale: la musica. Il cantautore emiliano ha scelto di non partecipare alla nuova stagione di Dalla strada al palco, programma che aveva contribuito a consolidare la sua presenza sul piccolo schermo. Una decisione ponderata, legata a un fitto calendario di concerti tra Italia ed Europa. Ma niente addio definitivo alla Rai: il legame resta saldo, così come un sogno ben preciso, quello di salire sul palco dell’Festival di Sanremo nelle vesti di conduttore.

Nek lascia "Dalla strada al palco": la scelta e i motivi

La scelta di non tornare a Dalla strada al palco nasce dalla volontà di dedicarsi alla musica. Nek aveva già avvisato i vertici Rai mesi fa, sapendo che il tour europeo avrebbe coinciso con il periodo di messa in onda del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più che una rottura, si tratta di una decisione organizzativa: i palinsesti Rai erano già definiti e non modificabili. Per questo le strade si separano solo temporaneamente, mentre il format proseguirà senza un conduttore fisso, con una giuria composta da Bianca Guaccero, Carlo Conti e almeno altri due vip (si parla di Mara Venier e Nino Frassica). Il rapporto con la tv resta comunque positivo: Nek si dice ancora "al servizio della rete", pronto a tornare in futuro.

Il sogno Sanremo e il giudizio su De Martino

Se la tv resta sullo sfondo, un obiettivo continua a brillare più degli altri: il Festival di Sanremo. Nek non lo nasconde e rilancia con determinazione: prima o poi quel palco lo condurrà. Parole che arrivano in un momento di cambiamenti per la kermesse, con la Rai che ha puntato su Stefano De Martino per nuovi progetti. Una scelta che il cantante approva senza esitazioni, riconoscendo la propria identità principale di musicista "prestato" alla conduzione.

Guardando all’ultima edizione, Nek ha espresso anche un’opinione critica ma lucida, definendola meno brillante rispetto al passato. Al tempo stesso, ha promosso il vincitore Sal Da Vinci e il suo brano Per sempre sì, considerato uno specchio dell’Italia contemporanea: un Paese che cerca leggerezza e autenticità. Un mix che, secondo lui, potrebbe funzionare anche all’Eurovision.

Nek Hits – European Tour 2026: tutte le date

Il cuore del 2026 di Nek sarà la musica dal vivo con il "Nek Hits – European Tour 2026", uno spettacolo che ripercorre i momenti più iconici della sua carriera. In scaletta, hit come "Laura non c’è", "Fatti avanti amore" e "Congiunzione astrale", insieme a sorprese pensate per il pubblico.

Date italiane:

13 marzo – Brescia, Teatro Dis_Play

14 marzo – Legnano, Teatro Galleria (sold out)

17 marzo – Napoli, Teatro Augusteo

19 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica

22 marzo – Bitritto, Palatour

27 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

30 marzo – Bologna, Teatro Europauditorium

31 marzo – Milano, Teatro Arcimboldi

3 aprile – Parma, Teatro Regio

Date europee:

7 aprile – Parigi, Alhambra

9 aprile – Stoccarda, KKL Hegel-Saal

11 aprile – Zurigo, X-Tra

12 aprile – Berna, Bierhubeli

14 aprile – Lussemburgo, Sound Waves at Hard Rock Hotel & Casino

15 aprile – Bruxelles, La Madeleine

17 aprile – Londra, Union Chapel

23 aprile – Madrid, Wagon

24 aprile – Barcellona, Sala Apolo La 2

Potrebbe interessarti anche