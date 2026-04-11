Nek (senza Tv) canta Gli spari sopra e lancia il nuovo album live: "Eravamo in sala prove e...". La reazione di Vasco Rossi Nek non è più alla guida di Dalla strada al palco, ma non si sta annoiando: oltre al tour europeo ha scelto di interpretare uno dei brani più iconici di Vasco Rossi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata su Ra1 la nuova stagione di "Dalla strada al palco", che ha superato il "Grande Fratello Vip" negli ascolti, ma con un grande assente, Nek, che era stato protagonista delle ultime stagioni al fianco di Bianca Guaccero. Pur essendo senza impegni televisivi (è stato comunque uno dei giudici di "The Voice"), il cantante non sta con le mani in mano, anzi. L’interprete di "Laura non c’è" ha infatti lanciato una sua versione di "Gli spari sopra", uno dei successi più celebri di Vasco Rossi, ma sta lavorando anche a un album live a cui tiene particolarmente.

Nek lancia il successo di Vasco Rossi e il nuovo album live

Nel corso degli ultimi anni Nek ha dimostrato di essere un artista versatile, capace di mettersi in evidenza sia nei suoi concerti sia con una serie di progetti televisivi, dove si è distinto sia per la sua dialettica sia per la sua competenza. Non poterlo vedere sul piccolo schermo può quindi causare dispiacere in chi lo ama, ma lui sta approfittando di questo periodo per dedicarsi a quello che è evidentemente il suo primo amore, la musica.

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A Natale 2025 ha iniziato a lavorare a un progetto che sta prendendo forma adesso, un doppio vinile contenente 20 canzoni, ma con un’unica cover che lui ha scelto con oculatezza, a conferma di come non lasci niente al caso. Il cantante ha puntato su "Gli spari sopra", uno dei successi storici di Vasco Rossi, che i suoi fan avranno modo di ascoltare anche nel suo tour. Il collega di Zocca ha mostrato di essere orgoglioso della preferenza ricaduta sulla sua canzone, non a caso non ha esitato a condividere un’intervista del cantante sul suo profilo social.

E’ stato lui stesso a spiegare da cosa sia nata questa decisione: "Eravamo in sala prove e sono quelle cose che nascono dal nulla. Mi è venuto di fare il riff di basso de ‘Gli Spari Sopra e gli altri due musicisti mi hanno seguito. A fine prova, riascoltiamo la registrazione e dico: "No ragazzi, questa va fatta dal vivo!".

L’occasione per ascoltarlo dal vivo non mancherà di certo nel suo tour europeo in programma proprio in queste settimane:

12 aprile: Zurigo

14 aprile: Lussemburgo

15 aprile: Bruxelles

17 aprile: Londra

23 aprile: Madrid

24 aprile: Barcellona

Oltre a cantare i concerti saranno l’occasione per vedere Nek suonare il basso utilizzando la mano che aveva danneggiato qualche anno fa a causa di un incidente con la motosega che gli aveva tranciato due dita. Il recupero non è stato ancora ottimale, ma tornare a maneggiare il suo strumento preferito non può che renderlo felice: "Il recupero è all’80% ed è un miracolo. È una mano che ha ripreso a toccare le corde di uno strumento e a scrivere. Ricorderò per tutta la vita il consiglio di un medico dopo la riabilitazione: ‘Usala, è la cura migliore’!".

I live non sono però l’unico progetto a cui il cantante sta pensando, si punta infatti anche a un album di inediti, anche se per ora, come ha riferito lui a ‘Radio Italia’, non ci sono certezze sulla possibile data di uscita.

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