Un mix di azione, emozioni e nostalgia: Tony e Ziva tornano su Paramount+ con un’avventura che attraversa l’Europa, tra segreti, fughe choc e un finale atteso.

Picdrop - Gettyimages 1 /6 NCIS torna con una nuova avventura di coppia Michael Weatherly e Cote de Pablo tornano finalmente insieme sullo schermo in NCIS: Tony & Ziva, spin-off attesissimo che segna il debutto su Paramount+ il 4 settembre 2025. Dopo anni di distanza e una lunga attesa dei fan, i due attori riprendono i ruoli che li hanno resi celebri, quelli di Tony DiNozzo e Ziva David. Non si tratta solo di un’operazione nostalgica: la nuova serie offre un racconto che intreccia azione e vita familiare, mostrando come i due personaggi provino a costruire un futuro per la figlia Tali, senza però riuscire a staccarsi del tutto dal mondo di pericoli che li ha segnati.

Picdrop - Gettyimages 2 /6 Il press tour romano e l’omaggio al cinema italiano In occasione della presentazione internazionale, Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno fatto tappa anche a Roma, scattando foto davanti al Colosseo e incontrando i giornalisti in un albergo della capitale. È stato proprio lì che hanno raccontato quanto la loro intesa sia rimasta intatta nonostante gli anni, paragonandosi con affetto a un altro duo iconico, Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Weatherly ha ricordato l’ironia e i tempi comici dei due mostri sacri, sottolineando come il loro gioco di battute sia stato d’ispirazione per interpretare ancora una volta Tony e Ziva.

Picdrop - Gettyimages 3 /6 Una trama tra l'azione e la storia personale La storia non riparte da zero, ma raccoglie i fili lasciati in sospeso: Ziva, creduta morta, è tornata a vivere con Tony e la figlia, quando una minaccia internazionale li costringe a mettersi in fuga attraverso l’Europa. Niente casi settimanali, ma una missione lunga dieci episodi che alterna inseguimenti, complotti e mercenari a momenti di intimità familiare. Ciò che rende lo spin-off diverso è la scelta di puntare sull’evoluzione emotiva: non solo spie e azione, ma anche fiducia, traumi e il desiderio di proteggere chi si ama.

Picdrop - Gettyimages 4 /6 NCIS: Tony & Ziva, uno stile nuovo per il franchise A differenza della serie madre, NCIS: Tony & Ziva non è costruita come un procedurale, ma come un thriller che ha il respiro di un film lungo dieci ore. Gli attori stessi lo descrivono così: un prodotto che mantiene l’adrenalina tipica del brand, ma che si permette di rallentare per scavare nei sentimenti e nelle fragilità dei protagonisti. Ziva affronta la terapia, cercando di guarire dalle ferite del passato, mentre Tony prova a conciliare paternità e lavoro. Il risultato è una storia che si muove su due piani: quello dell’azione e quello della crescita personale.

Picdrop - Gettyimages 5 /6 Location internazionali e scene mozzafiato La produzione ha scelto location che esaltano la natura itinerante della storia. Budapest, Parigi e le Isole Canarie diventano lo sfondo di inseguimenti e intrighi che portano i protagonisti a confrontarsi con spie, hacker e nuove tecnologie. La regia e la scrittura si allontanano dal formato classico di NCIS per proporre un approccio più moderno, con dialoghi serrati e sequenze spettacolari, ma sempre con al centro la famiglia. Una combinazione che promette di attirare non solo i fan storici, ma anche un pubblico nuovo.