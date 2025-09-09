NCIS: Vacanze romane per Tony e Ziva, lo spin-off europeo è già un successo
Un mix di azione, emozioni e nostalgia: Tony e Ziva tornano su Paramount+ con un’avventura che attraversa l’Europa, tra segreti, fughe choc e un finale atteso.
-
1/6
NCIS torna con una nuova avventura di coppia
Michael Weatherly e Cote de Pablo tornano finalmente insieme sullo schermo in NCIS: Tony & Ziva, spin-off attesissimo che segna il debutto su Paramount+ il 4 settembre 2025. Dopo anni di distanza e una lunga attesa dei fan, i due attori riprendono i ruoli che li hanno resi celebri, quelli di Tony DiNozzo e Ziva David. Non si tratta solo di un’operazione nostalgica: la nuova serie offre un racconto che intreccia azione e vita familiare, mostrando come i due personaggi provino a costruire un futuro per la figlia Tali, senza però riuscire a staccarsi del tutto dal mondo di pericoli che li ha segnati.
-
2/6
Il press tour romano e l’omaggio al cinema italiano
In occasione della presentazione internazionale, Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno fatto tappa anche a Roma, scattando foto davanti al Colosseo e incontrando i giornalisti in un albergo della capitale. È stato proprio lì che hanno raccontato quanto la loro intesa sia rimasta intatta nonostante gli anni, paragonandosi con affetto a un altro duo iconico, Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Weatherly ha ricordato l’ironia e i tempi comici dei due mostri sacri, sottolineando come il loro gioco di battute sia stato d’ispirazione per interpretare ancora una volta Tony e Ziva.
-
3/6
Una trama tra l'azione e la storia personale
La storia non riparte da zero, ma raccoglie i fili lasciati in sospeso: Ziva, creduta morta, è tornata a vivere con Tony e la figlia, quando una minaccia internazionale li costringe a mettersi in fuga attraverso l’Europa. Niente casi settimanali, ma una missione lunga dieci episodi che alterna inseguimenti, complotti e mercenari a momenti di intimità familiare. Ciò che rende lo spin-off diverso è la scelta di puntare sull’evoluzione emotiva: non solo spie e azione, ma anche fiducia, traumi e il desiderio di proteggere chi si ama.
-
4/6
NCIS: Tony & Ziva, uno stile nuovo per il franchise
A differenza della serie madre, NCIS: Tony & Ziva non è costruita come un procedurale, ma come un thriller che ha il respiro di un film lungo dieci ore. Gli attori stessi lo descrivono così: un prodotto che mantiene l’adrenalina tipica del brand, ma che si permette di rallentare per scavare nei sentimenti e nelle fragilità dei protagonisti. Ziva affronta la terapia, cercando di guarire dalle ferite del passato, mentre Tony prova a conciliare paternità e lavoro. Il risultato è una storia che si muove su due piani: quello dell’azione e quello della crescita personale.
-
5/6
Location internazionali e scene mozzafiato
La produzione ha scelto location che esaltano la natura itinerante della storia. Budapest, Parigi e le Isole Canarie diventano lo sfondo di inseguimenti e intrighi che portano i protagonisti a confrontarsi con spie, hacker e nuove tecnologie. La regia e la scrittura si allontanano dal formato classico di NCIS per proporre un approccio più moderno, con dialoghi serrati e sequenze spettacolari, ma sempre con al centro la famiglia. Una combinazione che promette di attirare non solo i fan storici, ma anche un pubblico nuovo.
-
6/6
Un regalo unico per i fan storici della serie
Gli stessi attori lo definiscono una “Lettera d’amore” al pubblico che li ha seguiti per anni. Lo spin-off non si limita a riunire due personaggi amati, ma offre risposte alle domande rimaste sospese: cosa è successo davvero dopo l’addio di Ziva, come i due hanno ricostruito la loro vita e se possono ancora fidarsi l’uno dell’altra. La serie promette di riportare in primo piano l’alchimia che ha fatto la fortuna della coppia e di regalare ai fan quel finale che aspettavano da tempo.
