Tony e Ziva di NCIS oltre ogni limite: il bacio atteso è realtà

Lo spin-off di NCIS rompe gli schemi: Tony e Ziva (finalmente) si lasciano andare all’amore vero, tra baci e grandi sorprese che la serie originale negava.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Si sa, NCIS è una delle serie più seguite in assoluto. Ed è proprio la storia d’amore tra questi due protagonisti, Tony DiNozzo e Ziva David, ad accanire particolarmente gli spettatori, tanto da avere uno spin-off, NCIS: Tony & Ziva. Nonostante non siano mai stati ufficialmente insieme, i fan sperano di vedere finalmente come evolverà il loro rapporto. Lo spin-off, pur essendo composto da soli quattro episodi, ha già rafforzato il loro legame, senza però dare ancora una risposta definitiva sulla loro relazione. Ma è arrivato un colpo di scena incredibile, una svolta che la serie originale non aveva neanche mai osato pensare di dare. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off della serie sorprende con un colpo di scena incredibile

La storia d’amore più iconica di NCIS, quella tra Tony DiNozzo e Ziva David, è una delle più appassionanti, tanto da dare vita a uno spin-off, NCIS: Tony & Ziva. Nella serie originale, però, il loro rapporto resta ambiguo: flirt e affetto reciproco non si concretizzano mai, culminando solo nel bacio d’addio di Ziva nell’episodio 2 dell’undicesima stagione. Ma ecco che, finalmente, è arrivato un grande colpo di scena. Lo spin-off, dopo soli quattro episodi, è riuscito finalmente a dare alla coppia una vera svolta sbalorditiva che lascerà un segno: la proposta di Tony, accettata da Ziva, e il riconoscimento dei sentimenti reciproci. Anche se il fidanzamento non durerà, tutto questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto all’ambiguità di NCIS, mostrando la loro crescita emotiva e la capacità di affrontare i sentimenti.

Il bacio nella timeline attuale simboleggia la promessa di un futuro insieme, non un addio, e riflette il loro tipico modo di comunicare le emozioni. Le interpretazioni di Weatherly e Pablo mantengono intatta l’alchimia tra i personaggi, rendendo l’episodio 4 uno dei momenti più belli e indimenticabili per i fan, infondendo tensione, dramma e romanticismo come mai prima.

Di cosa parla lo spin-off e dove vederlo in streaming

NCIS: Tony & Ziva racconta la nuova vita di Tony e Ziva dopo il loro congedo dal Naval Criminal Investigative Service, l’agenzia della Marina USA che si occupa di crimini militari. I due vivono a Parigi come civili: Tony ha avviato un’impresa nel settore della sicurezza, ma si ritrova ingiustamente accusato di aver facilitato un furto multimilionario ai danni dell’Interpol. Quando anche Tali, la figlia dodicenne di Ziva, viene messa in pericolo, la coppia è costretta a intraprendere una fuga attraverso l’Europa, e devono lottare per dimostrare la propria innocenza e smantellare una cospirazione all’interno dell’Interpol.

Potrete vedere tutti gli episodi dello spin-off in streaming su Paramount+.

Programmi

