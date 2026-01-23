Trova nel Magazine
Paramount non rinuncia a NCIS: il franchise torna con una grande novità che scatena l'entusiasmo dei fan

Paramount sorprende tutti e rilancia NCIS: la serie originale e gli spin-off Origins e Sydney tornano per una stagione carica di misteri, azione e suspense.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo oltre vent’anni dal debutto, il franchise NCIS non è destinato a farsi da parte. Paramount ha preso una decisione che ha reso felici milioni di fan sparsi nel mondo: ha confermato la 24esima stagione di NCIS, la terza di NCIS: Origins e la quarta di NCIS: Sydney, garantendo nuovi episodi inediti e consolidando il successo di uno dei franchise televisivi più longevi della CBS. Di seguito, tutti i dettagli.

NCIS, Paramount non rinuncia al franchise e annuncia tre nuove serie

In molti credevano che da qui a poco, avrebbero dovuto dirgli addio, ma i fan possono finalmente gioire. Il franchise di NCIS continua con il rinnovo della serie originale e di due spin-off: NCIS: Origins e NCIS: Sydney. La serie principale tornerà per la stagione 24, lo spin-off prequel alla terza stagione, e il progetto australiano per una quarta stagione. Paramount ha annunciato anche altre serie come Tracker, Elsbeth, Matlock e Georgie and Mandy’s First Marriage, spin-off di Young Sheldon.

Il cast di NCIS – Unità Anticrimine include Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Rocky Carroll e Gary Cole. NCIS: Origins racconta gli inizi di Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) negli anni ’90, con Mark Harmon come produttore e voce narrante. NCIS: Sydney segue la collaborazione tra l’Australian Federal Police e l’NCIS americano per affrontare crimini complessi.

NCIS: Tony & Ziva, i fan chiedono di salvare la serie dopo la cancellazione di Praamount

Nonostante la bella notizia riportata nel paragrafo precedente, ce n’è un’altra che, purtroppo, non è positiva. Lo show su Tony & Ziva non tornerà. A nulla stanno portando le continue richieste dei fan, i quali stanno lottando per salvare lo spin-off, cancellato da Paramount+ dopo una sola stagione. La loro campagna ha raggiunto Parigi, principale ambientazione della serie, dove un cartellone mobile con il messaggio "Save Tony and Ziva" e un codice QR che rimanda alla pagina ufficiale della campagna ha attraversato la città, toccando luoghi come l’Arco di Trionfo, l’Opéra, la Bastiglia, Piazza della Repubblica e gli Champs-Élysées. I fan sono invitati a usare l’hashtag #SaveTonyAndZiva e inviare email ai dirigenti dello studio per tentare di ribaltare la decisione. Iniziative simili, finanziate tramite crowdfunding, erano già state organizzate a Times Square e a Los Angeles. Michael Weatherly, interprete di Tony, ha ringraziato i fan per il loro impegno.

La serie seguiva Tony e Ziva (Cote de Pablo) a Parigi mentre crescono la figlia Tali; la loro vita tranquilla viene sconvolta quando Tony viene incastrato per un crimine, costringendo la coppia a fuggire attraverso l’Europa, imparando a fidarsi l’uno dell’altra e cercando il loro non convenzionale lieto fine.

