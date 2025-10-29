NCIS: Origins accende la nostalgia, Mark Harmon torna e riporta in vita il leggendario Gibbs Dopo quattro anni di assenza, Mark Harmon torna a vestire i panni di Leroy Jethro Gibbs nel primo atteso crossover tra NCIS e NCIS: Origins, in onda a novembre.

Il momento che i fan di NCIS aspettavano da anni sta per arrivare. Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Mark Harmon è pronto a riaccendere a incantare tutti nei panni del leggendario Leroy Jethro Gibbs in un evento speciale che unirà passato e presente del franchise. L’attesissimo crossover tra NCIS e NCIS: Origins promette tanta roba, in particolare sarà un tuffo nella nostalgia, coronato da un ritorno che davvero nessuno si aspettava.

NCIS: Origins, Mark Harmon torna nel crossover

Incredibile ma vero! Mark Harmon tornerà a interpretare Leroy Jethro Gibbs nel primo crossover tra NCIS e NCIS: Origins, in onda l’11 novembre sulla CBS, in occasione del Veterans Day. Per l’occasione, Origins andrà in onda alle 20:00 ET, seguito da NCIS alle 21:00 ET. Harmon, produttore esecutivo di entrambe le serie, non appare nei panni di Gibbs sulla CBS dal 2021, anno in cui il personaggio lasciò l’agenzia per una vita solitaria in Alaska. "Quattro anni fa, Gibbs è scomparso in Alaska per vivere una vita in solitudine", hanno dichiarato i co-showrunner e produttori esecutivi David J. North e Gina Lucita Monreal. "Sappiamo quanto ai fan sia mancato vedere Mark e ci siamo chiesti cosa stia combinando Gibbs oggi. Bene, l’11 novembre siamo entusiasti di annunciare che Mark Harmon tornerà nei panni di Leroy Jethro Gibbs nell’episodio Origins dell’evento crossover di NCIS. Non vogliamo rivelare troppo, ma diciamo solo che Gibbs non è più solo".

Harmon ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso della narrazione che David e Gina stanno portando avanti in Origins. Continuano a spingersi oltre i limiti e ad approfondire le storie passate dei personaggi. Sono venuti da me con un’idea per Gibbs che mi piaceva, e mi è sembrato il momento giusto per confrontarmi con lui. Spero che piaccia ai fan".

NCIS: Origins, di cosa parla la serie e quando esce

Ambientata nei primi anni ’90, NCIS: Origins segue il giovane Gibbs agli inizi della sua carriera da agente speciale, con Mark Harmon come narratore. Nella seconda stagione la serie si concentrerà sulla squadra NCIS di Camp Pendleton guidata da Mike Franks. Il crossover racconterà l’indagine del giovane Gibbs e della sua squadra sulla morte di un ufficiale della Marina e sulla riapertura del caso nel presente, che segnerà il ritorno di Harmon nei panni di Gibbs. Nel cast troviamo anche: Stowell (che interpreta il giovane Gibbs), Kyle Schmid (versione giovane di Mike Franks), Mariel Molino (Cecilia "Lala" Dominguez).

NCIS: Origins debutterà in America l’11 novembre 2025, in Italia non sappiamo se e quando verrà trasmessa su Rai 2 (come le altre stagioni) e non sappiamo di preciso per lo streaming su quale piattaforma sarà disponibile.

