NCIS: Origins 3, Mark Harmon torna come Gibbs dopo sei anni: ma stavolta il passato potrebbe presentargli il conto
L'attore torna nello spin-off prequel di NCIS per tutta la terza stagione: Gibbs ritrova il passato e la sua pensione in Alaska è destinata a cambiare.
Dopo anni lontano dai riflettori, Mark Harmon torna a indossare i panni di Leroy Jethro Gibbs. Ma il suo rientro in NCIS: Origins 3 non sarà una semplice apparizione per strizzare l’occhio alla nostalgia dei fan. La terza stagione costruirà infatti attorno a Gibbs una storia che lo coinvolgerà per tutti gli episodi, partendo dalla sua nuova vita in Alaska. Quando il passato tornerà a presentargli il conto, quella pensione tanto desiderata potrebbe essere arrivata al capolinea. E gli anni trascorsi a Camp Pendleton non sembreranno più solo un ricordo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
NCIS: Origins 3, Mark Harmon torna ma il ‘suo’ Gibbs dovrà fare i conti con il passato
La terza stagione di NCIS: Origins avrà un protagonista d’eccezione: Mark Harmon tornerà infatti sullo schermo come Leroy Jethro Gibbs, dopo quasi sei anni dalla sua ultima apparizione nel ruolo. Il personaggio sarà presente per tutta la nuova stagione, che debutterà su CBS il 6 ottobre con l’episodio Don’t You Forget About Me. La storia collegherà il presente al passato di Gibbs. In Alaska, dove l’ex agente si è ritirato cercando una vita tranquilla, qualcosa interromperà la sua serenità e lo costringerà a fare i conti con eventi risalenti agli anni trascorsi a Camp Pendleton. Parallelamente, la narrazione tornerà al 1992, seguendo le vicende della squadra e soprattutto il rapporto sempre più complicato tra Gibbs e Lala dopo il loro bacio.
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David J. North, showrunner e produttore esecutivo, ha spiegato che il ritorno di Harmon è nato da una conversazione portata avanti per diverso tempo: "Erano passati quasi sei anni e ci piaceva molto l’idea che si fosse stabilito in Alaska, che fosse felice e che avesse questo cane. Ma, allo stesso tempo, Mark era entusiasta di dare ai fan quello che desideravano. Così gli ho proposto un’idea, lui ha risposto positivamente e da lì è partito tutto. Siamo davvero felici che possiate vedere cosa abbiamo in serbo per questa stagione". Il nuovo arco narrativo potrebbe inoltre avere conseguenze sull’intero universo di NCIS. North non ha escluso la possibilità di incrociare Gibbs con altri personaggi storici del franchise: "Direi che è una possibilità concreta".
NCIS: Origins 3, di cosa parlerà la terza stagione
Oltre al mistero legato al ritorno di Gibbs, la stagione continuerà a concentrarsi sulle dinamiche personali della squadra, con particolare attenzione alla relazione tra Gibbs e Lala. Non mancheranno inoltre casi investigativi, azione e un marcato richiamo alla cultura degli anni ’90, compresa la ricostruzione di un negozio Blockbuster.
Resta infine da capire quale sarà il destino di Gibbs e se il suo ritorno nasconda qualcosa di più drammatico. North mantiene il riserbo e si limita a commentare: "Dovrete solo aspettare e vedere. NCIS ha una certa tradizione nel fare cose del genere. Ma questo personaggio significa tanto per me quanto per voi, perciò faccio il tifo per lui".
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