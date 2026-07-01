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NCIS: Origins 3, Mark Harmon sarà nella terza stagione: il ritorno di Gibbs nasconde un dettaglio inedito

Il volto simbolo di NCIS torna protagonista: Mark Harmon riprenderà il ruolo di Gibbs nella terza stagione di Origins con una storia intrigante e misteriosa.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo anni di assenza, Mark Harmon è pronto a rimettere i panni di Leroy Jethro Gibbs. L’attore tornerà protagonista di NCIS: Origins 3, terza stagione di del prequel della celebre serie CBS, con un arco narrativo che si estenderà per tutti gli episodi della stagione. Al centro della storia, un misterioso caso ambientato ai giorni nostri, intrecciato con i giorni trascorsi da Gibbs a Camp Pendleton negli anni ’90. Un ritorno più che atteso, che promette di regalare ai fan risposte su uno dei personaggi più amati della televisione americana.

NCIS: Origins 3, Mark Harmon torna nel ruolo di Gibbs nella terza stagione: cosa sappiamo

La terza stagione di NCIS: Origins segnerà il ritorno di Mark Harmon nei panni di Leroy Jethro Gibbs con un ruolo di primo piano. Secondo Variety, l’attore apparirà in tutti gli episodi della nuova stagione, al centro di una trama ambientata ai giorni nostri e legata al suo passato a Camp Pendleton negli anni ’90. Dopo aver lasciato NCIS nel 2021, Harmon è tornato solo in brevi apparizioni, tra cui il pilot del prequel e il crossover tra NCIS e NCIS: Origins andato in onda nel 2025. Nella serie prequel ricopre anche il ruolo di narratore e produttore esecutivo.

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Austin Stowell interpreta il giovane Gibbs, affiancato da Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez e Caleb Foote. La serie, prodotta da CBS Studios, tornerà in autunno con la terza stagione, mentre il franchise continua a espandersi con NCIS: Sydney e il nuovo spin-off NCIS: New York.

NCIS: Origins, di cosa parla la serie prequel

Come abbiamo già detto, NCIS: Origins è il prequel della celebre serie NCIS e racconta gli inizi della carriera di Leroy Jethro Gibbs, personaggio reso famoso da Mark Harmon, che in questo progetto è narratore e produttore esecutivo. Ambientata nel 1991, la serie segue il giovane Gibbs (Austin Stowell) appena entrato nella neonata divisione del Naval Investigative Service (NIS) di Camp Pendleton, dove lavora sotto la guida del veterano Mike Franks (Kyle Schmid). Durante il suo percorso si confronta con casi complessi, nuove sfide e colleghi dalle personalità molto diverse, tra cui Lala Dominguez, Mary Jo Sullivan, Vera Strickland, Granville "Granny" Dawson e Benjamin "Randy" Randolf.

Il cast comprende anche altri attori, tra cui:

  • Robert Taylor nel ruolo di Jackson Gibbs
  • Patrick Fischler nei panni di Cliff Walker e
  • Julian Black Antelope come il medico legale Kai Blackrock

Figure, queste, che contribuiscono a raccontare la nascita dell’agente destinato a diventare una leggenda dell’NCIS.

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