NCIS: Origins 3, torna il giovane Ducky: dopo l’omaggio all’attore scomparso arriva il ruolo maggiore
Adam Campbell tornerà nei panni del giovane Donald “Ducky” Mallard nella terza stagione, questa volta con una presenza che permetterà di approfondire il rapporto con il futuro agente Gibbs
Il passato di Gibbs sta per aggiungere un nuovo tassello importante. La terza stagione di NCIS: Origins riporterà infatti Adam Campbell nei panni del giovane Donald "Ducky" Mallard, ma con una novità significativa rispetto al passato: dopo le apparizioni della seconda stagione, il personaggio avrà un ruolo ricorrente. Una scelta che potrebbe finalmente dare spazio a una risposta rimasta per anni sullo sfondo della serie originale e nella mente dei fan: come è nato il profondo legame tra Ducky e Gibbs, un rapporto destinato a diventare uno dei più importanti della storia di NCIS e dei suoi protagonisti.
NCIS, Il ritorno del giovane Ducky
Ducky aveva già fatto il suo ingresso in NCIS: Origins durante la seconda stagione, comparendo in due episodi. Il personaggio, interpretato nella serie originale dal compianto David McCallum, era arrivato a Pendleton per valutare la possibilità di inserire un medico legale all’interno della squadra. Il giovane Ducky aveva rapidamente conquistato la fiducia degli agenti, mostrando quella combinazione di sensibilità e competenza che avrebbe caratterizzato la sua versione adulta. Tra i momenti più significativi c’era stato anche l’incontro con Gibbs, al quale aveva regalato un veliero in bottiglia, spingendolo a riscoprire una vecchia passione. Ora Campbell tornerà con una presenza molto più consistente. Il suo ritorno è stato confermato dallo showrunner David J. North, che ha anticipato che Ducky finirà nuovamente coinvolto nelle vicende di Pendleton attraverso un caso ancora avvolto nel mistero.
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Ducky e Gibbs: spiegate finalmente le origini del loro legame
La vera novità, però, riguarda ciò che questa maggiore presenza sul set potrebbe raccontare, infatti, NCIS: Origins ha l’opportunità di mostrare la trasformazione del rapporto tra due personaggi che il pubblico di NCIS conosce già molto bene e che ha imparato ad amare. Quando la serie originale ha avuto inizio, Ducky e Gibbs condividevano già un’amicizia profonda e una lunga storia alle spalle. Il prequel può ora tornare indietro e mostrare proprio quei passaggi che hanno portato alla nascita di quel legame. Il ritorno di Ducky assume quindi un peso maggiore rispetto a una semplice apparizione nostalgica. Attraverso il giovane medico legale, la terza stagione potrà aggiungere nuovi dettagli anche alla storia personale di Gibbs, svelando risposte e mostrando un rapporto destinato a diventare uno dei più importanti dell’universo di NCIS. E per i fan, sarà anche un nuovo modo per ritrovare un personaggio amatissimo: quello di David McCallum, questa volta attraverso la versione più giovane interpretata da Campbell.
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