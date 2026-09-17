NCIS: New York, ritorno a sorpresa di Brian Dietzen nei panni di Jimmy Palmer, ma c'è un dettaglio (pazzesco) che non passa inosservato L'attore statunitense torna nei panni di Jimmy Palmer per il debutto dello spin-off: la nuova serie con LL Cool J potrebbe aprire la strada a un crossover.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia per lo spin-off NCIS: New York è iniziato e il nuovo capitolo dell’universo NCIS porta con sé una sorpresa che, di sicuro, sarà argomento di discussione per tutti i fan. La serie, guidata da LL Cool J nei panni di Sam Hanna, debutterà il 6 ottobre negli Stati Uniti, con una squadra pronta a misurarsi con un caso delicato nel cuore della Grande Mela. Ma c’è un ritorno che porta alla luce il legame con il franchise originale ovvero, quello di Brian Dietzen nei panni di Jimmy Palmer. La cosa incredibile è che tutto questo, apre a scenari inaspettati per il futuro della serie. Vediamo tutti i dettagli e anche il trailer di NCIS: New York.

NCIS: New York, cosa sappiamo sullo spin-off

NCIS: New York amplia l’universo del franchise portandolo per la prima volta nel cuore della Grande Mela. Al centro della storia c’è Sam Hanna, interpretato da LL Cool J, che dopo anni trascorsi tra missioni segrete e incarichi speciali torna a New York e si ritrova coinvolto nell’indagine sulla morte del suo amico Jack Halloway, riservista della Marina. Per risolvere il caso, Sam entra a far parte di una squadra molto eterogenea guidata da Robyn Wells (Jennifer Beals). Al suo fianco ci sono Nick Schaeffer (Scott Caan), agente dal temperamento imprevedibile, il determinato Wyatt Sellers, la combattiva Addy Ross e Sean Sullivan, giovane hacker costretto a confrontarsi con il proprio passato.

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La nuova serie punta, quindi, non solo sulle indagini, ma anche sulle dinamiche personali tra i membri della squadra e sui loro percorsi individuali. A rafforzare il legame con il franchise originale ci sarà inoltre Brian Dietzen, nuovamente nei panni di Jimmy Palmer, e questo potrebbe aprire la porta a possibili crossover con altre serie di NCIS. Il debutto americano è previsto per il 6 ottobre, alle 21:00, su CBS, con una storia che combina nuovi personaggi e ambientazioni inedite con alcuni volti già familiari al pubblico della saga. Ecco il trailer:

NCIS: Los Angeles e NCIS: New York, le differenze

All’apparenza possono sembrare simili, ma c’è da dire che NCIS: Los Angeles si differenzia da NCIS: New York principalmente per il tono e la dinamica dei personaggi. Mentre la serie di Los Angeles, andata in onda per 14 stagioni, si concentra sulle operazioni sotto copertura ad alta tecnologia di una squadra affiatata e solare nella West Coast, lo spin-off di New York adotta uno stile decisamente più cupo e tagliente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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