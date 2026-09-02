NCIS 24, Tony DiNozzo torna dopo oltre 10 anni e lascia senza parole il fedele McGee: cosa si nasconde dietro il suo arrivo a Washington Dopo l’addio alla serie nella stagione 13, Michael Weatherly torna nei panni di Tony DiNozzo per un arco narrativo che attraverserà tutta la stagione 24.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo più di dieci anni, Tony DiNozzo rimette piede in quei corridoi che lo hanno reso uno dei volti più amati di NCIS. Michael Weatherly torna infatti a vestire i panni dell’agente dal sarcasmo inconfondibile, e riapre un capitolo che sembrava ormai chiuso. Questa volta, però, DiNozzo è una persona diversa, come dimostra anche il trailer di NCIS 24. Il ritorno a Washington nasconde qualcosa…. e i suoi vecchi amici e colleghi potrebbero sospettarlo. Vediamo tutti i dettagli.

NCIS 24, Tony DiNozzo torna a Washington nella stagione 24: cosa nasconde?

Il ritorno di Tony DiNozzo in NCIS 24 rappresenta una delle grandi novità della ventiquattresima stagione. Dopo l’addio alla squadra avvenuto anni fa, il personaggio interpretato da Michael Weatherly tornerà a Washington con un ruolo molto più significativo rispetto a una semplice apparizione. Tony, ormai alla guida della società di sicurezza Salus Mondiale con sede a Parigi, rientrerà negli Stati Uniti per sviluppare la propria attività. Il suo progetto professionale finirà però per intrecciarsi con una nuova indagine dell’NCIS, riportandolo a contatto con alcuni dei suoi ex colleghi, tra cui Tim McGee.

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L’esordio della nuova stagione ruoterà attorno a una minaccia contro il Segretario alla Marina americana. Per risolvere il caso, la squadra si troverà così a collaborare con un volto familiare, anche se ormai estraneo all’agenzia. Il ritorno di DiNozzo si inserisce nella continuità degli eventi di NCIS: Tony & Ziva, dove Tony e Ziva David erano stati coinvolti in una pericolosa cospirazione internazionale legata alla loro società e accusati di un grave furto ai danni dell’Interpol. Dopo aver affrontato quella crisi e protetto la figlia Tali, Tony è ora pronto per una nuova fase della sua vita, che lo riporterà proprio nel luogo da cui era partito. Ecco il nuovo trailer della stagione 24:

NCIS 24, Michael Weatherly torna dopo lo spin-off Tony & Ziva

Il ritorno arriva dopo la cancellazione di NCIS: Tony & Ziva, conclusasi dopo una sola stagione su Paramount+. Non è ancora stato confermato se Cote de Pablo tornerà nei panni di Ziva né come verranno gestiti gli eventi dello spin-off. Weatherly aveva lasciato NCIS al termine della tredicesima stagione, dopo aver interpretato DiNozzo fin dagli inizi della serie. Il nuovo capitolo del franchise vedrà inoltre l’arrivo di NCIS: New York, con LL Cool J nuovamente nei panni di Sam Hanna. Insomma, un ritorno più che gradito quello dell’attore, anche se i fan hanno lottato davvero fino all’ultimo per far riconfermare Tony & Ziva, purtroppo però, senza ottenere il risultato sperato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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