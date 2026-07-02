NCIS 24, Michael Weatherly torna nella nuova stagione dopo il flop di Tony & Ziva: cosa chiedono i fan
La CBS riporta Tony DiNozzo, interpretato da Weatherly nella serie madre dopo la cancellazione di Tony & Ziva: ora i fan aspettano una risposta anche su Ziva.
Non è ancora finita per Tony DiNozzo. A sorpresa, Michael Weatherly tornerà in NCIS 24, la nuova stagione dell’amata serie, con un arco narrativo che accompagnerà l’intera season autunnale su CBS. Il ritorno giunge dopo mesi di silenzio seguiti alla cancellazione dello spin-off NCIS: Tony & Ziva, chiuso dopo una sola stagione su Paramount+. La rete, però, non ha ancora rivelato come verrà gestita la trama né se Cote de Pablo tornerà nei panni di Ziva. I fan non attendo altro che risposte, ma vediamo insieme tutti i dettagli.
NCIS 24, Michael Weatherly torna e stravolge tutto: Cote de Pablo ci sarà? Cosa sappiamo
La famiglia di NCIS si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi personaggi più amati. Dopo anni di assenza dalla serie principale e la breve esperienza dello spin-off dedicato a Tony e Ziva, Michael Weatherly tornerà nei panni dell’agente Tony DiNozzo nella ventiquattresima stagione, con un arco narrativo che accompagnerà gli spettatori per diversi episodi. L’annuncio arriva sei mesi dopo la cancellazione di NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off di Paramount+ chiuso dopo una sola stagione, che aveva riportato insieme Weatherly e Cote de Pablo nei ruoli di Tony e Ziva. La CBS non ha confermato se anche Cote de Pablo tornerà nella serie principale né se gli eventi dello spin-off verranno ripresi o modificati. NCIS debutterà il martedì alle 20:00 su CBS e in streaming su Paramount+. Weatherly ha interpretato Tony DiNozzo dalla nascita della serie fino al termine della tredicesima stagione, dopo essere stato introdotto nel pilot trasmesso all’interno di JAG. È tornato nel franchise con NCIS: Tony & Ziva, che racconta il ricongiungimento tra Tony e Ziva dopo che quest’ultima, creduta morta, completa un’ultima missione e raggiunge Tony e la loro figlia a Parigi.
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In occasione dell’annuncio di NCIS: New York, la presidente di CBS Entertainment, Amy Reisenbach ha spiegato che la priorità dell’emittente era riportare in scena Sam Hanna, interpretato da LL Cool J, piuttosto che realizzare una seconda stagione di Tony & Ziva. NCIS: New York andrà in onda alle 21:00, tra NCIS e NCIS: Origins.
NCIS, come si è conclusa la stagione 23 e cosa sappiamo sulla ventiquattresima
La stagione 24 di NCIS ripartirà dal cliffhanger che ha concluso Sons and Daughters, l’episodio finale della stagione 23 andato in onda il 12 maggio 2026. Nella scena conclusiva, Torres affronta Mateo, il figlio segreto di Timothy McGee, in un vicolo. Entrambi estraggono un’arma e, subito dopo, si sente uno sparo. L’episodio termina senza rivelare chi sia stato colpito. I nuovi episodi chiariranno il destino di Torres e le conseguenze della vicenda per McGee e per il resto della squadra. Ad aumentare l’attesa sono anche le dichiarazioni di Wilmer Valderrama, che ha anticipato "grandi cambiamenti e grandi aggiunte" per la nuova stagione.
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