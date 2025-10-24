Lo show della NBA arriva su Prime Video: accordo di 11 anni per la pallacanestro americana Lo spettacolo del basket americano sbarca in Italia per i clienti Amazon Prime senza costi aggiuntivi, dalla regular season fino alle Finals di Giugno

La NBA, massima competizione di Basket degli USA, sta per sbarcare ufficialmente su Prime Video, frutto di un accordo globale di 11 anni. Da sabato 25 ottobre prenderà il via il campionato americano con le prime partite in diretta. Un regalo speciale per gli abbonati italiani, che potranno assistere allo show della NBA fino alle Finals di giugno senza costi aggiuntivi rispetto al normale piano previsto da Amazon Prime.

L’NBA esordisce in streaming su Prime Video

Doppio debutto per la pallacanestro americana della NBA nel palinsesto streaming di Prime Video: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, i Boston Celtics affronteranno i New York Knicks al Madison Square Garden (palla a due alle 1:30 ora italiana), seguiti dal match tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers al Target Center di Minneapolis, in programma alle 4:00. Alle 19.00 di domenica, orario decisamente comodo per gli spettatori italiani, andrà in scena la sfida tra Brooklyn Nets e San Antonio Spurs al Barclays Center di New York.

Le telecronache e il commento tecnico saranno affidati a volti ben conosciuti dagli appassionati di basket nostrani, ovvero Alessandro Mamoli e Tommaso Marino per Celtics–Knicks e Nets–Spurs, mentre Mario Castelli e Andrea Trinchieri commenteranno la gara tra Timberwolves e Lakers.

In streaming su Prime Video l’intera stagione, dalla regular season alle Finals

Prime Video offrirà 87 partite di regular season ogni anno, oltre a tutte le gare del Play-In Tournament, a un terzo dei match del primo e secondo turno dei Play-Off, una Conference Finals annuale e, dal 2026, anche le NBA Finals per sei delle undici stagioni previste dall’accordo. Gli abbonati potranno assistere alle partite sia dall’app Prime Video, disponibile su smart TV, console, tablet, smartphone e set-top box, sia attraverso il sito web ufficiale, senza necessità di costi extra o abbonamenti separati.

Chi invece volesse avere davvero tutto il menù offerto dalla NBA potrà combinare Prime Video con NBA League Pass, servizio in abbonamento che consentedi accedere a tutte le partite della stagione.

