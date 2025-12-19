NBA su Prime Video il 20 dicembre: 76ers contro i Knicks campioni di Coppa; OKC ospita Minnesota Il programma del weekend di NBA in streaming su Amazon Prime Video: tre sfide dall'altissimo tasso adrenalinico

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Gustosissimo weekend in arrivo per gli appassionati della palla a spicchi in streaming su Amazon Prime Video con la 3 appassionati sfide di NBA. Dopo la finale di NBA Cup, che ha visto trionfare i New York Knicks, è nuovamente tempo di Regular Season, con 3 match disponibili per gli utenti Prime senza costi aggiuntivi. Si parte alle 00.30 della notte di sabato 20 per l’incontro proprio tra i Knicks e i Philadelphia 76ers. A seguire, alle 3.30, la corazzata OKC Thunder ospita i Minnesota Timberwolves. Alle 21.00 di domenica, palla a due tra Chicago Bulls e Atlanta Hawks.

NBA: New York Knicks contro Philadelphia 76ers in streaming su Amazon Prime Video

L’ultima volta che i New York Knicks alzavano un trofeo della NBA, in Italia veniva trasmesso il primo Festival di Sanremo a colori (e in gara c’era pure Christian De Sica con Mondo Mio. Era il 1973. Cinquantadue anni fa. Dopo oltre 5 decenni, l’altra sponda cestistica di New York torna alla vittoria, battendo i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama. Ma non c’è quasi il tempo di festeggiare, perchè bisogna già tornare in campo per la Regular Season. Per i New York Knicks di Jalen Brunson all’orizzonte la sfida contro i Philadelphia 76ers: palla a due in streaming su Amazon Prime Video alle 00.30 di sabato 20 dicembre. Al commento la coppia Alessandro Mamoli – Tommaso Marino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La corazzata OKC ospita Minnesota

Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander e compagni viaggiano spediti in vetta alla classifica della Western Conference, seduti comodi su un più del 90% di vittorie sin qui. Un ruolino di marcia clamoroso per gli Oklahoma City Thunder, che alle 3.30 di sabato 20 dicembre, in diretta streaming su Amazon Prime Video, incroceranno il proprio cammino con i Minnesota Timberwolves. La compagine del mid-west è sesta ad ovest e senza dubbio venderà carissima la pelle. Commento affidato al duo formato da Matteo Gandini e Andrea Trinchieri.

Domenica 21 dicembre, invece, alle 21.30, i Chicago Bulls ospiteranno allo United Center gli Atlanta Hawks. Una gara a centro classifica, tra due roster che stanno ancora cercando una propria dimensione e, chi lo sa, un biglietto per i Play-in. Al commento nuovamente Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

Potrebbe interessarti anche