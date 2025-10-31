NBA su Prime Video: i Lakers senza Lebron e Doncic nella tana dei Grizzlies I gialloviola di Los Angeles devono fare i conti con la pesante assenza della loro stella, mentre i Celtics sfidano Philadelphia, capolista a Est

I Los Angeles Lakers devono fare i conti senza la fulgida stella di Luka Doncic. Il fortissimo cestista sloveno viaggiava a ritmi da capogiro prima di incappare in un noioso infortunio durante il match contro Sacramento Kings. Uno stop che davvero non ci voleva per la squadra di Lebron James, reduce da due vittorie e due sconfitte sin qui nella Western Conference. In vista, per i Los Angeles Lakers, diverse trasferte insidiose, tra cui quella del FedexForum di Memphis contro i Grizzlies del 1° novembre alle 2.30 am, trasmesso in streaming su Prime Video. In diretta, con palla a due alla mezzanotte italiana, Boston Celtics contro dei lanciatissimi Philadelphia 76ers.

Stop per Luka Doncic: Los Angeles Lakers in streaming su Prime Video senza di lui contro i Memphis Grizzlies

Dovrà essere Austin Reaves, autore di 51 punti con 11 rimbalzi e 9 assist contro i Sacramento Kings, a trascinare dei Los Angeles Lakers privi sia di LeBron James, sia di Luka Doncic. Senza due delle proprie stelle, i gialloviola di coach Redick, dovranno fare fronte comune per superare una settimana durissima, con tre trasferte insidiose. L’ultima di queste, in programma alle 2.30 italiane dell’1 novembre 2025, vedrà i Lakers sfidare i Memphis Grizzlies in diretta streaming su Prime Video.

Trauma distorsivo per il play sloveno, rimediato durante la partita contro i Kings. "È stato qualcosa di improvviso. Non mi ero nemmeno accorto che Luka si fosse fatto male durante la partita. Solo il giorno dopo, con l’aumento del gonfiore e del dolore, abbiamo capito che era meglio essere prudenti", ha affermato J.J. Redick. Ancora lunga l’attesa per il rientro in campo di LeBron James, alle prese con noie al nervo sciatico che lo terranno fuori almeno fino a tutto novembre.

I Boston Celtics nel fortino dei Philadelphia 76ers

Avvio complicatissimo anche per i Boston Celtics, seduti su un pessimo 1-3 nelle prime quattro e attesi da una gara tostissima contro i Philadelphia 76ers primi a Est a mezzanotte del 1° novembre, in diretta streaming su Prime Video. La coppia Tyrese Maxey e VJ Edgecombe sta facendo volare la squadra allenata da coach Nick Nurse. Era dal 1970 che una coppia di guardie non cominciava la stagione realizzando 186 punti come loro due, un dato che permette alla formazione di ben figurare nonostante i problemi di Joel Embiid e Paul George.

Le due compagini si sono affrontate lo scorso 23 ottobre e, nonostante tutto, i Sixers l’hanno spuntata di un solo punto 117-116. Ci sono quindi tutte le premesse per un rematch davvero esplosivo. Palla a due tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers a mezzanotte del 1° novembre, in diretta streaming su Prime Video

