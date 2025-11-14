NBA su Amazon Prime Video: Simone Fontecchio sfida New York; Curry Vs Wembanyama
Simone Fontecchio prova a prendersi in spalla i Miami Heat al debutto in NBA Cup, mentre Stephen Curry attende il bis della sfida contro Victor Wembanyama
Si prospetta una due giorni di fuoco per gli amanti del basket in streaming su Amazon Prime Video: in programma le sfide di NBA Cup tra i Miami Heat del nostro Simone Fontecchio e i New York Knicks, e tra i Golden State Warriors di Stephen Curry e i San Antonio Spurs della stellina francese Victor Wembanyama. Palla a due tra Miami e New York all’1.00 del mattino di domenica 15, mentre Warriors e Spurs apriranno le ostilità subito dopo, a partire dalle 3.30.
Simone Fontecchio prova a trascinare i Miami Heat in NBA Cup in streaming su Amazon Prime Video
Non sono bastati i 13 punti in 19 minuti del nostro Simone Fontecchio ai Miami Heat per avere ragione dei Cleveland Cavaliers, vittoriosi 130 a 116 in trasferta. Subentrato ancora una volta dalla panchina, l’azzurro ex giocatore di Olimpia Milano, Vanoli Cremona e Reggiana in Serie A ha messo in mostra per l’ennesima volta le proprie qualità. 3/5 dalla lunga distanza, aggiungendo al suo boxscore personale 4 rimbalzi e una palla rubata. Insomma, il pescarese sta dimostrando ampiamente di meritare il posto tra i grandi del basket e domenica notte sarà un’altra occasione per brillare, quando i suoi Miami Heat saranno chiamati all’esordio in NBA Cup contro i New York Knicks. I cugini dei Nets dovranno fare a meno di Paolo Banchero e Jalen Brunson, usciti acciaccati dalla sfida contro gli Orlando Magic.
Palla a due all’1.00 di domenica 15 novembre, con commento affidato alla coppia Mario Castelli – Tommaso Marino.
Stephen Curry contro Victor Wembanyama
In programma sempre nella notte del 15 novembre un atteso Golden State Warriors – San Antonio Spurs. Da un lato Stephen Curry, fresco di 46 punti proprio contro i texani in campionato, rimontati dopo essere andati sotto anche di 16 lunghezze. Dall’altro un Victor Wembanyama che vuole vendicare la sconfitta subita, per quanto arrivata registrando la quarta tripla doppia in carriera in NBA, la prima di questa stagione. Curry e compagni potranno contare anche su un Jimmy Butler voglioso, mentre San Antonio affiancherà nuovamente un brillante Stephon Castle alla stella originaria di Le Chesnay, in Francia.
Ostilità aperte alle 3.30 di domenica 15, con commento affidato ad Alessandro Mamoli e Andrea Trinchieri.
