Alessandra Mastronardi conquista Taormina e porta il suo fascino ai Nations Award: perché sarà lei a brillare nella notte dedicata alla Cultura Taormina ospita la XX edizione dei Nations Award: cultura, cinema e sostenibilità protagonisti con Alessandra Mastronardi e grandi ospiti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Taormina si prepara ad accogliere la ventesima edizione dei Nations Award, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al dialogo tra cultura, cinema e sostenibilità. Dal 25 al 28 giugno la città siciliana diventerà il punto d’incontro di artisti, scrittori, studiosi e protagonisti della scena internazionale. Il momento più atteso sarà il Gala in programma al Teatro Antico, dove verranno celebrati alcuni dei nomi più influenti del panorama culturale contemporaneo. Tra gli ospiti più attesi anche Alessandra Mastronardi, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana.

Nations Award 2026: Taormina celebra i protagonisti della cultura contemporanea

L’edizione 2026 dei Nations Award segna un traguardo importante: vent’anni di attività dedicati alla promozione del dialogo tra popoli e discipline diverse. Quest’anno la manifestazione punta con decisione sul valore della cultura come strumento di confronto e crescita collettiva, premiando tre personalità di rilievo internazionale. Tra queste spicca l’architetto Mario Cucinella, considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della progettazione sostenibile.

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Grande attenzione anche per Zahi Hawass, il più celebre egittologo vivente. Le sue ricerche e le sue scoperte hanno permesso di avvicinare milioni di persone alla storia dell’antico Egitto, trasformandolo in uno dei principali divulgatori culturali a livello globale. A ricevere il riconoscimento sarà inoltre Margaret Mazzantini, tra le scrittrici italiane più apprezzate degli ultimi decenni. Le sue opere, tradotte in numerosi Paesi, hanno raccontato con sensibilità temi universali come i sentimenti, le fragilità umane e i grandi cambiamenti sociali.

Alessandra Mastronardi tra le stelle del gala al Teatro Antico di Taormina

Accanto ai premiati, il Nations Award porterà sul palco alcuni dei volti più rappresentativi del cinema italiano e internazionale. Tra questi spicca Alessandra Mastronardi, attrice che nel corso della sua carriera ha conquistato pubblico e critica grazie alla capacità di passare con naturalezza dalle produzioni italiane ai grandi progetti internazionali. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, che vedrà partecipare anche Sergio Castellitto, Michele Morrone e Margherita Mazzucco. Proprio quest’ultima avrà il ruolo di madrina della serata conclusiva, accompagnando il pubblico durante le celebrazioni del ventennale.

Il gala finale si svolgerà sabato 27 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina e sarà condotto dall’attrice Barbara Tabita e dal giornalista Andrea Morandi. L’evento conferma la vocazione del Nations Award a unire spettacolo, cultura e riflessione sui temi più attuali. Non mancheranno infatti gli appuntamenti di Thinkingreen, lo spazio dedicato alla sostenibilità ambientale, dove esperti e professionisti discuteranno di emergenza climatica, turismo sostenibile, innovazione e gestione delle risorse.

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