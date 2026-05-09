Nathaly Caldonazzo, chi è il marito Filippo Maria Bruno: le nozze blindate e il ruolo speciale della figlia Mia Nathaly Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni in una romantica cerimonia a Bari: nozze blindate, emozioni forti e la figlia Mia protagonista.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo mesi di indiscrezioni e grande riservatezza, Nathaly Caldonazzo ha finalmente pronunciato il fatidico sì accanto a Filippo Maria Bruni. La showgirl, che negli ultimi tempi aveva raccontato a cuore aperto la ritrovata serenità sentimentale, ha celebrato il matrimonio in Puglia, scegliendo Bari come cornice del giorno più importante della sua vita. Una cerimonia elegante e blindatissima, vissuta lontano dai riflettori ma ricca di momenti emozionanti, condivisi soltanto con gli affetti più stretti. Accanto a lei, immancabili la madre Leontine e la figlia Mia, che ha avuto un ruolo davvero speciale durante il rito.

Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni: il matrimonio segreto a Bari

Le nozze tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni sono state celebrate nella Basilica di San Nicola a Bari, in un clima intimo e riservato. La coppia ha scelto di mantenere grande discrezione sull’evento, evitando l’esposizione mediatica e condividendo il momento soltanto con familiari e amici più stretti. Nathaly è arrivata all’altare con un elegante abito color crema, mentre Filippo Maria Bruni ha attirato l’attenzione dei presenti presentandosi insieme al cane della coppia, impreziosito per l’occasione con un piccolo fiocco bianco.

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Accanto alla showgirl non potevano mancare la madre Leontine e soprattutto la figlia Mia, protagonista di uno dei momenti più emozionanti della giornata. Proprio Nathaly aveva raccontato in passato di desiderare entrambe al suo fianco durante l’ingresso in chiesa, sottolineando il fortissimo legame che la unisce alla sua famiglia.

Chi è Filippo Maria Bruni, il marito della showgirl

Per lungo tempo Nathaly Caldonazzo aveva scelto di non rivelare l’identità completa del compagno, limitandosi a chiamarlo semplicemente Filippo. Solo successivamente è emerso il nome di Filippo Maria Bruni, romano nato nel 1972 e completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Una figura molto riservata che, anche durante alcune occasioni televisive, ha sempre preferito restare lontano dalle telecamere.

La loro storia d’amore sarebbe nata grazie alla sorella della showgirl, che avrebbe fatto da tramite in un periodo in cui Nathaly aveva ormai perso fiducia nei sentimenti dopo diverse relazioni difficili. La stessa attrice aveva raccontato di aver ritrovato accanto a Filippo una serenità che pensava di non poter più vivere. Un rapporto costruito sulla comprensione reciproca e sulla condivisione delle fragilità, culminato oggi in un matrimonio tanto atteso quanto emozionante.

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