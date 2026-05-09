Nathaly Caldonazzo, chi è il marito Filippo Maria Bruno: le nozze blindate e il ruolo speciale della figlia Mia
Nathaly Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni in una romantica cerimonia a Bari: nozze blindate, emozioni forti e la figlia Mia protagonista.
Dopo mesi di indiscrezioni e grande riservatezza, Nathaly Caldonazzo ha finalmente pronunciato il fatidico sì accanto a Filippo Maria Bruni. La showgirl, che negli ultimi tempi aveva raccontato a cuore aperto la ritrovata serenità sentimentale, ha celebrato il matrimonio in Puglia, scegliendo Bari come cornice del giorno più importante della sua vita. Una cerimonia elegante e blindatissima, vissuta lontano dai riflettori ma ricca di momenti emozionanti, condivisi soltanto con gli affetti più stretti. Accanto a lei, immancabili la madre Leontine e la figlia Mia, che ha avuto un ruolo davvero speciale durante il rito.
Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni: il matrimonio segreto a Bari
Le nozze tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni sono state celebrate nella Basilica di San Nicola a Bari, in un clima intimo e riservato. La coppia ha scelto di mantenere grande discrezione sull’evento, evitando l’esposizione mediatica e condividendo il momento soltanto con familiari e amici più stretti. Nathaly è arrivata all’altare con un elegante abito color crema, mentre Filippo Maria Bruni ha attirato l’attenzione dei presenti presentandosi insieme al cane della coppia, impreziosito per l’occasione con un piccolo fiocco bianco.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Accanto alla showgirl non potevano mancare la madre Leontine e soprattutto la figlia Mia, protagonista di uno dei momenti più emozionanti della giornata. Proprio Nathaly aveva raccontato in passato di desiderare entrambe al suo fianco durante l’ingresso in chiesa, sottolineando il fortissimo legame che la unisce alla sua famiglia.
Chi è Filippo Maria Bruni, il marito della showgirl
Per lungo tempo Nathaly Caldonazzo aveva scelto di non rivelare l’identità completa del compagno, limitandosi a chiamarlo semplicemente Filippo. Solo successivamente è emerso il nome di Filippo Maria Bruni, romano nato nel 1972 e completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Una figura molto riservata che, anche durante alcune occasioni televisive, ha sempre preferito restare lontano dalle telecamere.
La loro storia d’amore sarebbe nata grazie alla sorella della showgirl, che avrebbe fatto da tramite in un periodo in cui Nathaly aveva ormai perso fiducia nei sentimenti dopo diverse relazioni difficili. La stessa attrice aveva raccontato di aver ritrovato accanto a Filippo una serenità che pensava di non poter più vivere. Un rapporto costruito sulla comprensione reciproca e sulla condivisione delle fragilità, culminato oggi in un matrimonio tanto atteso quanto emozionante.
Potrebbe interessarti anche
Micaela Ramazzotti conquista David, Nastri e il Globo d’Oro, ma nessuno immagina perché: la risposta è su RaiPlay
In La Pazza Gioia, Micaela Ramazzotti conquista critica e pubblico sotto la regia di...
David di Donatello 2026, sarà l'edizione più temuta di sempre: l’ombra del boicottaggio minaccia la Rai e il cinema italiano. Cosa succede
La protesta lanciata dal movimento 'Siamo ai titoli di coda' ha invitato candidati e...
Il film italiano più acclamato dell'anno da oggi in esclusiva su NOW
Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi protagonisti di un racconto di rinascita...
Marco D'Amore in lutto, l'addio struggente al padre Marcello: "Proteggimi dalla malvagità del mondo"
Marco D'Amore saluta il padre Marcello che è venuto a mancare, le sue parole sui soc...
Hantavirus, nuovo scontro tra Heather Parisi e Bassetti: “Stavolta non mi vaccino”. La replica (gelida) dell’infettivologo
Heather Parisi torna ad attaccare sui social dopo i casi di Hantavirus su una nave d...
Donnarumma sposa in segreto Alessia Elefante: chi è la moglie del portiere della Nazionale
Matrimonio in segreto per Gigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale è convolato a...
Il momento no di Samira Lui: dopo lo show mancato slittano anche le nozze. Perché
La showgirl friulana ha confessato di non avere ancora ricevuto la proposta e di non...
Grande Fratello Vip, Valeria Marini si sente male e rimette: "È stata la mela". I gieffini la isolano, si teme un virus
Dalla nausea improvvisa all’ipotesi virus, passando per la “teoria della mela”: la n...