Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: l’amore nato da una scommessa e il ‘doppio’ matrimonio in Brasile La conduttrice e attrice si è sposata nel 1995, con rito civile, e nel 2000 ha avuto dal compagno la figlia Sasha. Poi è arrivata la seconda unione nel 2025. Ecco i dettagli.

Natasha Stefanenko torna in tv insieme al marito Luca Sabbioni, ospite oggi con lei nel salotto di Da noi… a ruota libera. E per molti sarà l’occasione per conoscere meglio l’uomo che sta accanto all’attrice da oltre trent’anni. Ex modello, oggi imprenditore nel settore delle calzature, Luca è il compagno con cui la conduttrice russa ha costruito una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. Nata – paradossalmente – da una scommessa tutt’altro che romantica. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni

Marchigiano, laureato in Giurisprudenza, Luca Sabbioni muove i primi passi nel mondo della moda negli anni Novanta, lavorando come modello tra sfilate, cataloghi e campagne. È proprio in questo ambiente che nel 1993 incrocia il destino di Natasha: i due si conoscono durante una sfilata organizzata da Marta Marzotto, quando lei è appena arrivata dall’Unione Sovietica dopo aver vinto il concorso "The Look of the Year", e lui è uno dei volti più richiesti delle passerelle italiane.

Dietro l’aria da bravo ragazzo c’è però un certo spirito goliardico. A raccontarlo è stata la stessa Stefanenko, che in un’intervista al Corriere rivelò il segreto dietro il primo incontro con Luca. Con gli amici, il modello fece una scommessa piuttosto esplicita – riuscire a portarla a letto entro 48 ore. La posta in gioco? Una pizza, a cui aggiunse anche una bottiglia di spumante dopo averla vista in costume.

La scommessa, per fortuna, non andò a buon fine. E fu proprio questo a cambiare tutto. Prima che tra loro succedesse qualcosa, Luca ebbe l’intelligenza di confessare l’azzardo a Natasha, ammettendo di essersi sbagliato e di essersi reso conto di quanto lei fosse una donna seria e distante dagli stereotipi sulle ‘belle russe’. Un gesto di sincerità che, come ha spiegato la conduttrice, le ha fatto abbassare le difese: "Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato".

Con il tempo Luca ha lasciato le passerelle per dedicarsi al lavoro di imprenditore nel settore calzaturiero, mantenendo però un profilo molto più defilato rispetto alla moglie, concentrato sull’azienda e sulla vita familiare nelle Marche.

Il ‘doppio’ matrimonio tra Natasha e Luca

La storia tra Natasha e Luca parte nel 1993 e corre veloce: il matrimonio civile arriva il 23 dicembre 1995, nel Comune di Sant’Elpidio a Mare, dove la coppia vive tuttora. Nel 2000 nasce la figlia Sasha, oggi 25enne, che il pubblico ha conosciuto come compagna di avventura della mamma a Pechino Express nel 2022.

Quella tra Natasha e Luca è una relazione che non si è mai venduta come ‘perfetta’, ma che nel tempo ha imparato a reggere anche le tempeste. La showgirl ha raccontato di aver attraversato una vera crisi nel 2000, dopo la nascita di Sasha, quando ogni energia era assorbita dalla maternità e la vita di coppia era finita in secondo piano. Col tempo, però, hanno trovato un nuovo equilibrio e lei stessa ha sintetizzato così la sua filosofia sull’amore: "Se si rompe, va riparato, non buttato via. Purtroppo non è facile avere la pazienza di aggiustare un rapporto".

A fine 2025, a trent’anni dal primo sì, Luca e Natasha hanno poi deciso di risposarsi. Stavolta con rito religioso, in una cappella affacciata sull’oceano a Pitinga, in Brasile, circondati da una ventina di amici e con Sasha nel ruolo di damigella e testimone.

