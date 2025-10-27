Natalia Titova, chi è la moglie di Rosolino e qual è la malattia che la affligge: la verità svelata dopo il pianto a Ballando con le Stelle La ballerina di origini russe è stata maestra di Ballando e insegnate nel talent Amici. Negli ultimi mesi, però, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. Ecco i dettagli.

Il pubblico di Ballando con le Stelle è rimasto senza parole quando Filippo Magnini, in piena diretta, ha manifestato la sua vicinanza a Massimiliano Rosolino. La causa dello sfogo, come confermano recenti indiscrezioni di Fanpage.it, sarebbe il difficile momento che sta attraversando Natalia Titova, ballerina storica del programma e compagna di Rosolino da quasi vent’anni. La Titova è affetta da tempo da un’infiammazione cronica alle ossa, che potrebbe essersi aggravata negli ultimi mesi. Ecco tutti i dettagli e cosa siamo riusciti a scoprire sulla salute della ballerina.

Natalia Titova, chi è la moglie di Massimiliano Rosolino

Nata a Mosca il 1° marzo 1974, Natalia Titova inizia a ballare all’età di soli 3 anni, spinta da una famiglia che vede nella danza anche una forma di riscatto dalla dura realtà del periodo sovietico. Dopo aver calcato le piste di mezzo mondo, e vinto titoli al fianco di Simone Di Pasquale (com l’UK Rising Star e il Blackpool Rising Star), Titova si trasferisce in Italia nel 1998 e conquista la ribalta nazionale grazie a Ballando con le Stelle. Nel 2005 diventa maestra di ballo nello show di Milly Carlucci, collezionando finali, vittorie e momenti indimenticabili (memorabile il trionfo con Emanuele Filiberto di Savoia nel 2009).

Sul palco, Natalia incanta per fisico e tecnica, e nel 2006 conosce il nuotatore olimpionico Massimiliano Rosolino, con cui ben presto instaura una relazione intensa e duratura. Dal rapporto tra i due nascono due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, mentre negli anni la carriera di Titova la porta ad insegnante anche nel talent Amici, nel ruolo di maestra di danza latino-americana. Nel frattempo, però, Natalia si ammala di osteomielite, un’infiammazione cronica alle ossa provocata da un batterio.

La malattia di Natalia Titova e come sta oggi

Le lacrime di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle hanno riportato al centro del dibatto le condizioni di salute di Natalia. "Ognuno di noi combatte battaglie che gli altri non conoscono", ha detto il nuotatore nella puntata di sabato scorso, rivolgendo il suo pensiero all’amico Rosolino. Ma è stata Fanpage, nelle scorse ore, a svelare davvero quale sarebbe la situazione dietro le quinte.

Secondo quanto lasciato trapelare dalla produzione di Ballando, la fase che Titova sta attraversando sarebbe tra le peggiori di sempre. Non a caso, la ballerina da mesi non è più apparsa sui social, dettaglio che ha anche contribuito ad alimentare voci (infondate) su una presunta crisi con Rosolino. In realtà, l’assenza di Natalia dalla scena pubblica sarebbe dovuta alla sua lunga battaglia con questa infezione, che richiede pazienza, cure, e un enorme forza d’animo. Gli amici e colleghi all’interno del programma, Milly Carlucci compresa, conoscono benissimo la situazione e mantengono il più stretto riserbo. Anche se Rosolino, sempre sorridente davanti alle telecamere, dietro le quinte sta vivendo un periodo davvero complicato.

