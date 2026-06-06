Natalia Paragoni, dopo la chemioterapia si taglia i capelli: “È il momento". Il messaggio stupendo di Andrea Zelletta Dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, l'influencer mostra il momento del taglio dei capelli. Al suo fianco il compagno Andrea Zelletta.

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Dopo aver raccontato ai suoi follower la diagnosi di linfoma di Hodgkin, Natalia Paragoni continua a condividere alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi ha spiegato di aver iniziato la chemioterapia dopo la nascita della secondogenita Beatrice, ha mostrato sui social un momento tanto difficile quanto simbolico: tagliare i capelli mentre il trattamento comincia a produrre i suoi effetti.

Un gesto compiuto con consapevolezza e determinazione, che ha immediatamente raccolto tantissimi di messaggi di affetto da parte dei fan. Accanto a lei, in questo periodo complesso, ci sono il compagno Andrea Zelletta e le loro due bambine, che rappresentano la sua principale fonte di forza.

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Natalia Paragoni taglia i capelli: il gesto che segna l’inizio della battaglia contro la malattia

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, Natalia ha documentato il momento in cui ha deciso di cambiare look. La scelta è arrivata dopo aver notato i primi segni della caduta dei capelli causata dalla terapia: "Stanno inziando a cadere i capelli, quindi è il momento di tagliarli" ha scritto su Instagram. Subito dopo, l’influencer si è mostrata con la macchinetta mentre accorciava radicalmente la sua chioma castana. Senza nascondere l’emozione, la 28enne ha affrontato questo passaggio con grande serenità, trasformandolo in un messaggio di coraggio per chi sta vivendo esperienze simili. Le immagini condivise online mostrano una donna determinata a non subire la malattia, un modo per riprendere il controllo di una situazione inevitabilmente complessa e per affrontare con forza una nuova fase del percorso di cura.

La dedica alla figlia Beatrice e il sostegno di Andrea Zelletta

Nelle stesse ore Natalia ha commosso i suoi follower con una tenera dedica alla piccola Beatrice, nata appena un mese fa. Pubblicando uno scatto della neonata, ha scritto: "Un mese di te amore, sei il mio raggio di sole".

Parole semplici ma profonde, arrivate poco dopo il racconto della malattia e capaci di mostrare quale sia oggi il suo punto di riferimento più importante, ovvero le sue due figlie che rappresentano infatti la motivazione che la spinge ad affrontare cure e difficoltà con determinazione.

Al suo fianco c’è Andrea Zelletta, compagno conosciuto negli studi di Uomini e Donne, che attraverso i social ha espresso tutto il proprio sostegno. L’ex tronista ha fatto sapere che affronteranno insieme questo periodo, un passo alla volta, guardando con fiducia al futuro.

"Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso – ha scritto -E tu puoi solo fermarti, respirare e trovare la forza di restare in piedi anche quando dentro ti senti crollare. In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca. Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi. E se c’è una cosa che voglio dirti oggi è questa:

non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro".

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