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Natalia Paragoni sbarca a Venezia dopo la gravidanza e la malattia: “La terapia sta funzionando”

L’influencer è arrivata alla Mostra del Cinema in una fase particolarmente intensa della sua vita dopo la nascita della seconda figlia e la diagnosi del linfoma

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Natalia Paragoni è tornata al Lido di Venezia a tre anni dalla sua ultima partecipazione alla Mostra del Cinema. Un ritorno che arriva in una fase particolarmente intensa della sua vita, segnata dalla nascita della seconda figlia e dal percorso di cura iniziato dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin. Scopriamo tutti i dettagli.

Natalia Paragoni torna a Venezia: l’arrivo al Lido dopo la diagnosi di linfoma

L’arrivo di Natalia Paragoni a Venezia è avvenuto all’Hotel Excelsior, dove l’influencer si è presentata davanti ai fotografi con un look essenziale: gonna nera, camicia bianca e capelli rasati. Una scelta lontana dagli eccessi tipici dei grandi eventi mondani, ma coerente con il momento che sta attraversando. Paragoni ha raccontato sui social la propria emozione per essere nuovamente al Lido, ricordando anche il desiderio di tornare un giorno a Venezia insieme alle figlie per una giornata in famiglia. La sua presenza alla Mostra potrebbe non limitarsi all’arrivo all’Excelsior: resta infatti possibile una partecipazione agli appuntamenti della manifestazione e, nelle prossime sere, al red carpet. Per Paragoni si tratta comunque di un ritorno in un luogo già frequentato in passato, ma con una situazione personale profondamente diversa rispetto al 2023.

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La diagnosi durante la gravidanza e le cure

La vicenda personale di Natalia Paragoni è legata alla diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta lo scorso aprile, quando si trovava all’ottavo mese di gravidanza. La nascita della seconda figlia, Beatrice, è arrivata poco dopo e, una volta conclusa la gravidanza, l’influencer ha potuto iniziare il trattamento chemioterapico. Nel corso degli ultimi mesi Paragoni ha aggiornato con regolarità i suoi follower sulle condizioni di salute, spiegando che la terapia sta dando risultati positivi. In particolare, ha riferito di una riduzione delle formazioni presenti nella zona mediastinica, un segnale che i medici stanno ottenendo una buona risposta al trattamento. Il percorso, tuttavia, non è ancora terminato. L’influencer ha chiarito che dovrà affrontare ulteriori cicli di chemioterapia e successivi controlli per valutare l’efficacia complessiva delle cure. Accanto a lei, ovviamente, ci sono e ci saranno il compagno Andrea Zelletta e le due figlie: "Farò altre chemio e poi aspetteremo settembre. Per cui sono felice che la cura sia quella giusta. Bisogna festeggiare, però non è finita" ha raccontato recentemente.

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