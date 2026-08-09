Natalia Paragoni, il traguardo è a un passo: svelata la data dell’ultima chemio. "Il mio mondo si era fermato" Dopo dieci giorni lontana dai social, l’ex corteggiatrice rompe il silenzio e rassicura i fan sulle sue condizioni: ora vede finalmente la fine del percorso di cure

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Natalia Paragoni torna a parlare dopo alcuni giorni lontana dai social e rassicura i suoi seguaci sulla sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 28 anni, sta affrontando la chemioterapia dopo la diagnosi arrivata durante l’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia Beatrice. Ora, però, intravede la fine delle cura e rivela quando sarà il giorno dell’ultima cura.

Natalia Paragoni, il ritorno sui social e fine della cura

Dopo una decina di giorni di assenza, Paragoni ha scelto di spiegare ai suoi follower il motivo di questo silenzio. Non si è trattato di un peggioramento delle sue condizioni, ma della necessità di fermarsi e affrontare mentalmente una fase particolarmente delicata della terapia. "Ci sono stati 10 giorni di blackout personale perché il mio mondo, il mio cosmo, si è dovuto assestare. Sono arrivata a metà di questo percorso e forse ho dovuto sistemare un po’ la mente" ha dichiarato la giovane. L’influencer ha comunque voluto tranquillizzare i fan chi si era preoccupato per la sua assenza: "Tutto procede bene". Una frase che arriva dopo i risultati positivi della PET, l’esame medico che aveva già mostrato una buona risposta alle cure. Il momento più atteso, intanto, ha già una data, infatti, Il 7 settembre Paragoni dovrebbe affrontare l’ultima seduta di chemioterapia. Dopo mesi segnati dalle cure e dai loro effetti indesiderati, l’influencer ha già pensato a ciò che farà subito dopo: una vacanza rilassante al mare, visto che quest’estate non è ancora riuscita a concedersi nemmeno un bagno.

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Natalia Paragoni: la malattia, la famiglia e il sostegno ricevuto

La diagnosi è arrivata proprio mentre Natalia era incinta di Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. Solo dopo il parto della bimba ha potuto iniziare la chemioterapia, affrontando anche gli effetti collaterali della stessa, compresa la tanto dolorosa perdita dei capelli, ancora più complicata per una donna. Per questo ha scelto di rasarsi completamente. In questi mesi di battaglia al suo fianco sono rimasti il compagno Andrea Zelletta, le due figlie e la famiglia d’origine. Anche il padre ha voluto mostrarle concretamente la propria vicinanza, arrivando a rasarsi metà dei capelli. Nonostante la difficoltà del percorso, Paragoni ha continuato a condividere parte della sua esperienza attraverso i social, ricevendo migliaia di messaggi di affetto e di sostegno. Ora il prossimo appuntamento è il più importante come sottolinato dalla donna: la fine della chemioterapia e l’inizio di una nuova fase della sua vita.

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