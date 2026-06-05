Natalia Paragoni ha un tumore, l'annuncio sui social: "Ho iniziato la chemio". Come sta Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato di avere un tumore e di aver iniziato il percorso di chemio.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Natalia Paragoni ha fatto un annuncio inaspettato sui suoi profili social, che riguarda stavolta le sue condizioni di salute. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è mostrata su un letto di ospedale, prima da sola e poi insieme ai suoi famigliari. Ha poi scritto un post molto lungo in cui ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi di tumore.

Natalia Paragoni e l’annuncio sul tumore

"Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin", ha esordito lei lasciando i fan di stucco. Poi ha anche rivelato di aver iniziato già un percorso di chemioterapia per cercare di contrastare la malattia. La donna – legata sentimentalmente al compagno Andrea Zelletta – è mamma di due figlie, l’ultima nata quasi un mese fa. Lei stessa ha infatti documentato la gravidanza sui social, rendendo partecipi tutti i followers di quanto le sta accadendo e non nascondendo la paura per questo periodo particolare della sua vita.

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"In questo mese ho provato dolore e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire", ha continuato Paragoni che ha confessato anche di essersi fatta tante domande e di aver vissuto dei momenti davvero difficili.

Il sostegno della famiglia dopo la notizia della malattia

Natalia Paragoni ha anche rivelato che la sua famiglia le ha sempre fatto sentire il suo sostegno, non lasciandola mai sola in questo momento così difficile della sua vita. A restarle accanto sono infatti stati il compagno Andrea, i genitori e gli amici più cari che le hanno dato forza, amore e supporto ogni giorno. "Vi assicuro che non è una cosa scontata", ha detto lei.

Al suo fianco ci sono anche le figlie che, nonostante la giovanissima età, le dimostrano ogni giorno un grande amore: "Con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa". Natalia ha infine rivelato di non aver annunciato la notizia prima, perché sentiva di avere ancora bisogno di tempo per aprirsi e raccontarlo pubblicamente.

Influencer, modella e personaggio tv, Natalia Paragoni ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Durante il dating show, ha conosciuto il dj e modello Andrea Zelletta, suo attuale compagno. La coppia vive a Milano e ha due figlie, Ginevra, nata nel 2023, e la secondogenita Beatrice, venuta al mondo nel giugno del 2026. Poco prima del parto, ha scoperto la presenza di un linfonodo ingrossato.

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