Natalia Dyer, svolta clamorosa dopo Stranger Things: una donna sfascia-coppie nel suo nuovo film
Natalia Dyer, celebre per il ruolo di Nancy Wheeler in Stranger Things, sarà presto al cinema in un film che parla di cuori infranti e coppie sfasciate
Conclusa l’epopea soprannaturale di Hawkins, Natalia Dyer ha già fissato il suo prossimo obiettivo professionale. L’attrice, celebre per il ruolo di Nancy Wheeler in Stranger Things, si unirà al cast di Goodbye Girl, una nuova commedia romantica prodotta dagli Amazon MGM Studios in collaborazione con Gulfstream Pictures.
Natalia Dyer lascia Stranger Things nel passato: sarà in Goodbye Girl
Il film, le cui riprese inizieranno questa settimana a New Orleans, vede come protagonisti Kiernan Shipka e Cole Sprouse. La storia ruota attorno a Jess (Shipka), una "lasciatrice" professionista: una donna che viene pagata per porre fine alle relazioni altrui. Il colpo di scena arriva quando Jess viene assunta da una sposa indecisa per lasciare il suo promesso sposo (Sprouse) a pochi giorni dal sì. Tuttavia, la missione fallisce in modo catastrofico: Jess finisce per innamorarsi perdutamente della sua "vittima". Sebbene la partecipazione di Natalia Dyer sia confermata, al momento in cui scriviamo non sappiamo quale sarà il suo ruolo nel film.
Il progetto vanta un team di grandi professionisti, a partire dalla regia affidata a Oran Zegman (già nota per Honor Society su Paramount+). La sceneggiatura è invece affidata a Danielle Hoover e David Monahan, ed è basata su un soggetto scritto insieme a Jessica Elbaum. La produzione è affidata a Gulfstream Pictures (alla quinta collaborazione con Amazon MGM), con il sostegno di The RAD Lab e Daniel Wagner.
Natalia Dyer volta pagina dopo il grandissimo successo della serie Netflix
L’annuncio arriva sulla scia dello straordinario successo dell’ultima stagione di Stranger Things. La serie dei record ha totalizzato quasi 60 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni e superando gli 8 miliardi di minuti visti al debutto, posizionandosi come la quarta serie in lingua inglese più popolare di sempre su Netflix.
Oltre al suo impegno nel Sottosopra, la Dyer ha consolidato la sua carriera con titoli come Based on a True Story e Velvet Buzzsaw. Ora si prepara a mostrare al pubblico un nuovo lato di sé in questo film, la cui data d’uscita non è stata ancora annunciata.
