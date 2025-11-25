Natale Senza Babbo: quando esce su Amazon Prime Video il film più pazzo dell'anno
L'attore romano veste i panni di un Babbo Natale un po' in crisi e che decide di prendersi una vacanza proprio a ridosso del 25 dicembre
Il Natale si sta avvicinando e con esso spuntano come funghi svariate produzioni a tema. Dai classici, riproposti ciclicamente, ai nuovi titoli, il catalogo di film per le feste è inevitabilmente lunghissimo. Amazon Prime Video non vuole essere da meno, proponendo a circa un mese dall’arrivo del barbuto omaccione un film natalizio con Alessandro Gassmann, Natale senza Babbo: ecco quando esce. Nel cast anche Diego Abatantuono, Luisa Ranieri e Angela Finocchiaro.
La trama di Natale senza Babbo in uscita su Amazon Prime Video
Alessandro Gassmann veste i panni di Nicola, designato da qualche anno come Klaus XVI, il più recente titolare di un ruolo che viene tramandato da secoli tramite "scelte di cuore". Il problema è che Nicola non è un vecchio simpatico con pancione e barba bianca, ma un romano di mezz’età con un figlio di nome Lampo (Paolo Calvano) che va alle elementari, una figlia adolescente di nome Stella (Rita Longordo) e l’amata moglie Margaret (Luisa Ranieri) che, dietro le quinte, manda avanti con impegno e sacrificio l’attività del marito.
L’esistenza da Babbo Natale è tutt’altro che semplice, soprattutto all’approssimarsi della notte del 25 dicembre. Lo stress è così alto che Nicola decide di mollare tutto e prendersi una vacanza proprio nel mese più importante per lui e per i bambini di tutto il mondo.
Quando esce Natale senza Babbo su Amazon Prime Video
Il film con Alessandro Gassmann è diretto da Stefano Cipani e scritto da Michela Andreozzi. Sulla piattaforma di streaming ha un insolito rating di 18+, figlio di alcune scelte di sceneggiatura che avrebbero "fatto scalpore". La commedia riprende per certi versi il tema già affrontato in Io sono Babbo Natale, ultimo film con Gigi Proietti e in cui "passava il testimone" di Santa Klaus a Marco Giallini.
Se siete curiosi di scoprire questa commedia con Alessandro Gassmann, Natale senza Babbo esce in streaming su Amazon Prime Video alla mezzanotte del 28 novembre.
