Natale Senza Babbo, Luisa Ranieri salva le feste in questa nuova commedia natalizia di Prime Video
Quando Babbo Natale sparisce, tocca a sua moglie salvare le Feste, ma non tutti sono disposti a lasciarla fare. Tutti i segreti dietro la nuova pellicola di Prime.
-
1/5
Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia di Prime
La piattaforma ha diffuso il primo assaggio di Natale senza Babbo, commedia natalizia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Il film arriverà in esclusiva globale il 28 novembre, portando sullo schermo una storia che gioca con le tradizioni delle feste e con i loro protagonisti più iconici.
-
2/5
Babbo Natale in crisi… e in fuga
Nel film, Babbo Natale, interpretato da Alessandro Gassmann, attraversa un momento di profonda crisi esistenziale e decide di sparire, concedendosi una sorta di vacanza improvvisa. La sua assenza scatena il caos, perché arriva nel periodo più delicato dell’anno.
-
3/5
Luisa Ranieri prende in mano la situazione
A rimettere ordine ci prova Margaret, interpretata da Luisa Ranieri: una moglie abituata a sostenere (e a volte sopportare) il suo Nicola, che questa volta deve farsi carico dell’intera macchina natalizia. Tocca a lei impedire che la magia si sgretoli proprio alla vigilia.
-
4/5
Befana e Santa Lucia vogliono il palco
A complicare ulteriormente le cose ci sono due figure determinate a prendersi la scena: l’intraprendente strega Sabrina, cioè la Befana (Caterina Murino), e Santa Lucia (Valentina Romani). Entrambe vedono nell’assenza di Babbo Natale un’occasione unica per diventare le vere protagoniste delle Feste.
-
5/5
Un super cast corale e una guida italiana alla regia
Nel film compaiono anche Diego Abatantuono, Michela Andreozzi, Angela Finocchiaro, Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi. La regia è affidata a Stefano Cipani, mentre la sceneggiatura porta la firma di Michela Andreozzi insieme a Filippo Macchiusi.
