Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia di Prime

La piattaforma ha diffuso il primo assaggio di Natale senza Babbo, commedia natalizia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Il film arriverà in esclusiva globale il 28 novembre, portando sullo schermo una storia che gioca con le tradizioni delle feste e con i loro protagonisti più iconici.