Luisa Ranieri scuote la tradizione su Amazon Prime Video ed entra in crisi col marito Luisa Ranieri al centro della nuova commedia Prime Video: tra crisi di coppia, ruoli da reinventare e un Babbo Natale in tilt, il film riaccende il tema della parità.

Natale senza Babbo è la nuova commedia natalizia di Prime Video che promette di sorprendere per originalità e tono. Al centro c’è un Babbo Natale in crisi, interpretato da Alessandro Gassmann, stanco del consumismo che ha svuotato di senso la festa. Accanto a lui, la Margaret di Luisa Ranieri cerca di salvare un matrimonio in frantumi, rivelando fragilità molto umane dietro la facciata delle luci natalizie. Tra ironia, elementi fantastici e una forte attenzione ai rapporti di coppia, il film racconta un Natale diverso, fatto di identità da ritrovare e ruoli che cambiano.

Trama, cast e spirito del film con Luisa Ranieri

In Natale senza Babbo, il Babbo Natale di Alessandro Gassmann è lontano dall’immagine tradizionale: un uomo stanco e smarrito, schiacciato dal consumismo delle feste e da una crisi personale che lo porta a dubitare del proprio ruolo. Al suo fianco c’è Margaret, interpretata da Luisa Ranieri, che cerca di salvare un matrimonio al capolinea, simbolo di una famiglia in cerca di equilibrio.

Accanto ai protagonisti compaiono figure iconiche come la Befana di Caterina Murino, la Santa Lucia di Valentina Romani, Diego Abatantuono nei panni del mentore dei Babbi Natale in burnout e Angela Finocchiaro come psicologa. Guidato da Stefano Cipiani, con sceneggiatura di Michela Andreozzi e Filippo Macchiusi, il film unisce ironia e fantasia per raccontare la necessità di reinventarsi quando il proprio ruolo non basta più.

Le dichiarazioni di Gassmann e il messaggio del film

Durante la promozione del film, Gassmann ha lanciato una provocazione che ha subito acceso l’attenzione: "È arrivato il momento di una Mamma Natale. E perché non una Papessa? Per quale motivo una donna non dovrebbe celebrare una messa?". Con il suo tono leggero ma incisivo, l’attore mette a fuoco un tema ricorrente nella pellicola: la necessità di rompere schemi antichi e ridefinire i ruoli, soprattutto quelli femminili, che per troppo tempo sono stati confinati in posizioni secondarie.

Anche Luisa Ranieri ha sottolineato quanto sia importante, oggi più che mai, parlare di autonomia e pari opportunità. Le sue riflessioni richiamano l’idea che non esistano mestieri esclusivamente maschili o femminili e che tutti debbano poter accedere alle stesse possibilità senza pregiudizi. Il film utilizza il pretesto delle feste per aprire una finestra più ampia su questi argomenti, mettendo in scena personaggi che cercano, ognuno a modo suo, il proprio spazio e la propria voce. Nelle parole di Gassmann c’è anche un monito sul senso del Natale, che rischia di trasformarsi in pura corsa ai regali: forse, suggerisce, basterebbe ritrovare il valore dell’ascolto e di un abbraccio sincero. E chissà, magari quest’anno la magia potrebbe arrivare proprio da una figura femminile pronta a raccogliere il testimone.

Quando esce Natale senza Babbo su Prime Video

Gli spettatori potranno scoprire questa originale e brillante commedia a partire dal 28 novembre, quando Natale senza Babbo sarà disponibile nel catalogo di Prime Video. Un appuntamento perfetto per inaugurare la stagione delle feste con una storia che fa sorridere, riflettere e guarda al Natale con occhi nuovi.

