Natale in Tv, come cambiano i palinsesti: ecco chi va in vacanza e cosa vedremo Uomini e Donne e Amici vanno in vacanza, ma arrivano tanti film, concerti e fiction di successo: tutta la programmazione in Tv per le feste.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Con l’arrivo de Natale, le reti italiane iniziano a trasformare il loro palinsesto per accompagnare il pubblico in un momento dell’anno in cui la TV diventa quasi un "rituale collettivo" da condividere con amici e famiglia. Mediaset, Rai, Discovery e gli altri canali puntano su strategie molto diverse: meno soap e quiz quotidiani, più film, concerti, speciali e contenuti a tema, pensati per intrattenere spettatori di tutte le età.

Il Natale in Tv non è solo un cambiamento di palinsesto: è un modo per creare un'atmosfera condivisa davanti allo schermo, proprio come accade davanti all'albero o alla tavola imbandita. Dalle pellicole cult al grande intrattenimento di Mediaset, con la pausa per Uomini e Donne e Amici, passando per le fiction, speciali e i classici senza tempo della Rai.

