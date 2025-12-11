Natale 2025 al cinema, i film da non perdere (c'è anche Avatar 3) Dal colossal di James Cameron alla poesia di Jim Jarmusch: tutte le pellicole in uscita nelle sale nel mese di dicembre.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dal colossal che promette di rivoluzionare di nuovo il cinema in 3D, alla poesia indie firmata da un gigante del cinema d’autore, passando per l’horror videoludico più amato e per un nuovo capitolo anime destinato a riempire le sale di fan. Il cartellone dei cinema sotto Natale accontenta tutti e, soprattutto, non lascia spazio alla noia.

C’è Avatar: Fuoco e Cenere. Il 17 dicembre James Cameron riporta al cinema il suo mondo blu. Il giorno dopo, invece, tocca a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, mentre Five Nights at Freddy’s 2, è pronto a farvi spaventare.

Infine, Jujutsu Kaisen con Esecuzione, è il titolo anime che potrebbe fare il botto natalizio.

Insomma, qualunque sia l’umore, c’è un film che sembra volerci parlare. Curiosi di scoprirli tutti? Li trovate nel Video!

