Natale 2025, la Vigilia dei vip: Laila da Sinner, Gregoraci in Kenia e Fedez in ‘paradiso’ con la nuova fidanzata

Tra chalet innevati, spiagge tropicali e fughe lontano dalle città, le feste dei Vip si dividono ancora una volta tra tradizione ed evasione, mostrando modi diversi di vivere la Vigilia e il Natale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Non per tutti il Natale coincide con casa e parenti riuniti. C’è chi, proprio durante le feste, sente il bisogno di cambiare aria, di allontanarsi dalle abitudini quotidiane e di vivere la Vigilia come un momento di pausa. Anche quest’anno, diversi vip hanno deciso di trascorrere il Natale lontano dalle loro città, scegliendo destinazioni molto diverse tra loro ma accomunate dallo stesso desiderio: staccare.

La montagna diventa il rifugio delle Ferragni, di De Lellis e Cecilia Rodriguez.

La neve resta una delle grandi protagoniste delle festività, soprattutto per chi ama il silenzio ovattato delle vette e le giornate scandite da sci, passeggiate e momenti in famiglia. La famiglia Ferragni, come da tradizione, ha scelto uno chalet per le vacanze natalizie, confermando un’abitudine che negli anni è diventata quasi un rituale. Questa volta la meta sono state le Alpi, dove Chiara Ferragni ha raggiunto le sorelle Valentina e Francesca insieme ai rispettivi figli. Tra piste innevate e panorami da cartolina, il gruppo si gode giornate sulla neve e momenti di relax immersi nel paesaggio invernale, tra sci, risate e camini accesi.

Sempre restando tra le cime, anche Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno deciso di concedersi qualche giorno in montagna prima del Natale. Una scelta che conferma quanto la neve continui a rappresentare, per molti volti noti, il luogo ideale per rallentare e prepararsi alle festività, lontano dal caos cittadino e dai ritmi frenetici del lavoro.

Il mare sempre presente per Fedez

Se per alcuni il Natale profuma di legna e neve, per altri il richiamo del mare resta irresistibile. È il caso di Fedez, che ha scelto di trascorrere le feste lontano da Milano, mostrandosi sui social in riva al mare insieme alla sua Giulia Honegger. Nessun dettaglio preciso sulla destinazione, solo un’immagine che parla da sola e che racconta una Vigilia diversa dal solito. Non è la prima volta che il rapper sceglie mete esotiche per il periodo natalizio, visto che lo scorso anno aveva trascorso Natale e Capodanno a St. Barth, nei Caraibi. Quest’anno, però, accanto a lui c’è il suo nuovo amore, a rendere il viaggio ancora più significativo.

Natale tropicale anche per Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di spingersi ancora più lontano, scegliendo una destinazione decisamente esotica e optando per un Natale all inclusive in Africa, soggiornando in un resort a Malindi, in Kenya. Una scelta che unisce lusso, mare e clima caldo, ben lontano dall’inverno italiano. A colpire è la location da sogno, il bikini con cui sfoggia un fisico invidiabile.

Un primo Natale insieme sulle Dolomiti per i volti di Uomini e Donne

C’è poi chi vive le feste come un momento speciale da condividere per la prima volta in coppia. Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono pronti a festeggiare il loro primo Natale insieme e hanno scelto di farlo sulle Dolomiti, concedendosi una vacanza in una spa con vista sulle montagne. Dalle storie pubblicate sui social, emerge un clima sereno, fatto di neve, relax e giornate trascorse in compagnia di alcuni amici.

