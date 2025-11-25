Natale 2025, i migliori film da vedere in streaming: nuove uscite e cult imperdibili
Da 'Natale senza Babbo' con Gassmann e Ranieri ai cult che ci rimettono in pace con il mondo: ecco le pellicole perfette per le feste.
C’è qualcosa di quasi terapeutico nei film di Natale. Prima di tutto perché vivono in un universo tutto loro: gli amori non finiscono male, le delusioni durano giusto il tempo di una canzone, e perfino i colpi di scena sono più morbidi della neve che si vede nelle scene finali. Non importa che trama sia: una città addobbata, una corsa contro il tempo, un fraintendimento romantico e il famoso "torno a casa per le feste" bastano per sistemare tutto.
Ed è per questo che, come ogni anno, da novembre parte l’invasione. Le piattaforme streaming si riempiono di nuove uscite, tra commedie, dramedy malinconiche e ritorni dal passato, mentre i classici ritornano puntuali nelle nostre watchlist. Quest’anno, poi, il catalogo natalizio è particolarmente ricco: Prime Video punta forte sulla produzione italiana, Netflix rilancia le sue rom-com internazionali e il cinema porta in sala diversi titoli pensati per farci entrare nello spirito delle feste prima ancora che si accendano gli alberi nelle piazze.
Dal nuovissimo Natale senza Babbo, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, passando per Alicia Silverstone in una rom-com natalizia costruita su misura per i nostalgici, fino a Melissa Joan Hart, la mitica Sabrina Spellman degli anni 2000, in un film che gioca molto sul fattore "comfort nostalgia". Ma se volete scoprirli tutti non vi resta che guardare il Video!
