Natale 2025 in TV, i film da vedere nelle notti più magiche: prime visioni Disney e grandi cult
Sulla Rai e su Mediaset tantissimi titoli per passare le serate del 24, 25 e 26 dicembre in famiglia: tutta la programmazione data per data.
Il Natale è il periodo dell’anno in cui le famiglie si ritrovano sul divano, e il palinsesto televisivo si riempie di film–evento, concerti, classici intramontabili e prime visioni pensate per un pubblico trasversale. Quest’anno l’offerta è più ricca che mai, soprattutto se parliamo di universo Disney, cinema per famiglie e grandi titoli capaci di mettere d’accordo adulti e bambini.
La Rai è il vero cuore della programmazione Disney natalizia. Tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3: vedremo titoli come Mulan nella versione live action, Zootropolis, Lilli e il Vagabondo e i corti Disney natalizi con Topolino, Paperino e Pluto. Ma anche prime visioni TV, come Soul, e Crudelia, Biancaneve e i sette nani, Il ragazzo e l’airone, e molte altre pellicole.
Su Mediaset, invece, si punta ai cult natalizi, con l’intramontabile Mamma ho perso l’aereo, Una poltrona per due, la saga di Harry Potter, e decine di altre storie che fanno letteralmente sentire il profumo di ‘casa’. Se volete scoprirle tutte, e sapere le date della programmazione, guardate il Video!
