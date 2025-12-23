Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Natale 2025 in TV, i film da vedere nelle notti più magiche: prime visioni Disney e grandi cult

Sulla Rai e su Mediaset tantissimi titoli per passare le serate del 24, 25 e 26 dicembre in famiglia: tutta la programmazione data per data.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il Natale è il periodo dell’anno in cui le famiglie si ritrovano sul divano, e il palinsesto televisivo si riempie di filmevento, concerti, classici intramontabili e prime visioni pensate per un pubblico trasversale. Quest’anno l’offerta è più ricca che mai, soprattutto se parliamo di universo Disney, cinema per famiglie e grandi titoli capaci di mettere d’accordo adulti e bambini.

La Rai è il vero cuore della programmazione Disney natalizia. Tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3: vedremo titoli come Mulan nella versione live action, Zootropolis, Lilli e il Vagabondo e i corti Disney natalizi con Topolino, Paperino e Pluto. Ma anche prime visioni TV, come Soul, e Crudelia, Biancaneve e i sette nani, Il ragazzo e l’airone, e molte altre pellicole.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Mediaset, invece, si punta ai cult natalizi, con l’intramontabile Mamma ho perso l’aereo, Una poltrona per due, la saga di Harry Potter, e decine di altre storie che fanno letteralmente sentire il profumo di ‘casa’. Se volete scoprirle tutte, e sapere le date della programmazione, guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche

Rai programmazione feste natalizie

Rai, la novità delle feste natalizie: De Martino ‘promosso’ e lo show più atteso di Alberto Angela

Cosa ci sarà sui canali Rai da Natale all’Epifania: grandi classici Disney, concerti...
Mediaset programmazione natalizia: Gerry Scotti e Maria De Filippi

Mediaset, la programmazione delle festività natalizie: Maria De Filippi va via ma Gerry Scotti spadroneggia

La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante il periodo natalizio: da Il...
La Bella e la Bestia, Disney punta tutto su Gaston: arriva un nuovo film

La Bella e la Bestia torna al cinema: Disney punta tutto sul cattivo

Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, avrà un film tutto suo: Disney annuncia ...
I film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dall'8 al 14 dicembre

I film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dall'8 al 14 dicembre

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Natale in tv 2025 cosa vedere

Natale in Tv, come cambiano i palinsesti: ecco chi va in vacanza e cosa vedremo

Uomini e Donne e Amici vanno in vacanza, ma arrivano tanti film, concerti e fiction ...
Valentina Lodovini e Taylor Swift

Disney+ a Natale: i titoli in uscita durante le feste, dal film con Valentina Lodovini agli ultimi segreti di Taylor Swift

Tra cinema italiano, grandi ritorni seriali e musica-evento, la piattaforma Disney s...
I film più visti in streaming dal 15 al 21 dicembre 2025

I film più visti in streaming 15 al 21 dicembre: la rivincita di Checco Zalone dopo 5 anni dal flop

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...
Zootropolis 2, parla la produttrice: "Vi dico la verità sull'uso dell'IA nel film"

Zootropolis 2 scuote il cinema: "La verità sull'uso dell'IA nel film". Poi sorprese incredibili

Abbiamo assistito all'incontro con il cast vocale italiano e con la produttrice Yvet...
I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dal 24 al 30 novembre

I 10 film più visti in streaming su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus dal 24 al 30 novembre

I film più visti questa settimana sui maggiori servizi di streaming: qualche consigl...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Franco Nero

Franco Nero
Ed Westwick

Ed Westwick
Vincenzo Viscardi

Viscardi
Eva Herzigova

Eva Herzigova

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963